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«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»

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Хоккей НХЛ
08:00
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
Фото: miamiherald.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Виннипег» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 3 Юбердо (Беннетт, Жиру)

2:0 – 5 Юбердо (Чиарот, Жиру)

3:0 – 23 Форслинг (Монтур, Райнхарт)

4:0 – 37 Форслинг (Жиру, Юбердо)

4:1 – 42 Элерс (Пионк, Штястны)

5:1 – 42 Марчмент (Райнхарт)

6:1 – 48 Мамин (Хернквист, Уигар)

Вратари: Бобровский 30/31 – Хеллибак 22/26, Комри 15/17.

«Монреаль» – «Айлендерс» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – 45 Паризе (Беллоуз, Барзэл)

0:2 – 47 Добсон (Нелсон)

0:3 – 59 Нелсон (Палмиери, Ли)

Вратари: Прайс 17/19 – Сорокин 44/44.

Рене Тер Велде
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Новости: Хоккей

«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
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