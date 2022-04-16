«Флорида» обыграла «Баффало», «Тампа-Бэй» минимально уступила «Бостону»
«Флорида» с разгромным счетом обыграла «Виннипег», «Монреаль» «всухую» проиграл «Айлендерс»
Результаты и видеообзоры матчей НХЛ
Фото: miamiherald.com
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Виннипег» – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 3 Юбердо (Беннетт, Жиру)
2:0 – 5 Юбердо (Чиарот, Жиру)
3:0 – 23 Форслинг (Монтур, Райнхарт)
4:0 – 37 Форслинг (Жиру, Юбердо)
4:1 – 42 Элерс (Пионк, Штястны)
5:1 – 42 Марчмент (Райнхарт)
6:1 – 48 Мамин (Хернквист, Уигар)
Вратари: Бобровский 30/31 – Хеллибак 22/26, Комри 15/17.
«Монреаль» – «Айлендерс» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
0:1 – 45 Паризе (Беллоуз, Барзэл)
0:2 – 47 Добсон (Нелсон)
0:3 – 59 Нелсон (Палмиери, Ли)
Вратари: Прайс 17/19 – Сорокин 44/44.
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