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«Флорида» установила личный рекорд, выиграв 12 матчей кряду, «Тампа» уничтожила «Торонто»

«Питтсбург» «всухую» обыграл «Бостон», «Каролина» переиграла «Виннипег»
Хоккей НХЛ
09:34
«Флорида» установила личный рекорд, выиграв 12 матчей кряду, «Тампа» уничтожила «Торонто»
Фото: twitter.com/FlaPanthers

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Бостон» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Генцел (Ракелль, Кросби) 8

2:0 Цукер (Марино, Картер) 27

3:0 Генцел (Летанг) 37

4:0 Генцел () 58

Вратари: ДеСмит – Сваймен.

«Нью-Джерси» – «Баффало» 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Шайбы:

0:1 Окпосо (Андерсон, Далин) 32

0:2 Так (Олофссон) 33

0:3 Далин (Олофссон) 39

1:3 Боквист (Хэмилтон, Маклауд) 40

2:3 Охотюк (Заха, Куокканен) 45

2:4 Пауэр (Томпсон, Скиннер) 49

2:5 Скиннер (Олофссон, Томпсон) 57

Вратари: Хэммонд – Андерсон.

«Монреаль» – «Филадельфия» 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Шайбы:

0:1 ван Римсдайк (Бринк) 8

0:2 Проворов (Бринк, ван Римсдайк) 15

1:2 Хоффман (Дворак, Галлахер) 16

2:2 Эванс (Питлик, Петри) 26

2:3 Линдблум (Хогберг, Макьюэн) 27

2:4 Конекны (Проворов, Аттард 34

2:5 Фрост (Кэйтс) 56

2:6 ван Римсдайк () 57

3:6 Кофилд (Сузуки, Уайдман) 58

Вратари: Прайс – М.Джонс.

«Флорида» – «Детройт» 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Ганье (Сутер) 5

1:1 Аччари (Торнтон, Монтур) 10

2:1 Барков (Юбердо, Дюклер) 19

3:1 Марчмент () 20

3:2 Бертуцци (Линдстрем, Сутер) 27

4:2 Уигар (Хернквист, Марчмент) 37

5:2 Райнхарт (Юбердо, Беннетт) 44

Вратари: Бобровский – Неделькович.

«Каролина» – «Виннипег» 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Шайбы:

0:1 Коннор (Дюбуа) 8

0:2 Дюбуа (Демело) 19

1:2 Терявяйнен (Деанджело, Ахо) 40

2:2 Слэвин (Нечас, Свечников) 45

3:2 Джарвис (Терявяйнен, Смит) 49

4:2 Дж.Стаал (Шей, Фаст) 60

Вратари: Раанта – Комри.

«Айлендерс» – «Рейнджерс» 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Шайбы:

0:1 Копп (Труба, Панарин) 4

0:2 Копп (Фокс, Панарин) 8

0:3 Копп (Панарин, Строум) 19

1:3 Нелсон (Бэйли) 22

1:4 Крайдер (Зибанежад, Фокс) 38

1:5 Строум (Фокс, Панарин) 40

2:5 Нелсон (Добсон, Барзэл) 43

2:6 Ривс (Гудроу, Лафреньер) 53

3:6 Бэйли (Хара, Добсон) 54

Вратари: Варламов – Георгиев.

«Тампа-Бэй» – «Торонто» 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)

Шайбы:

1:0 Киллорн (Хэйгл, Чернак) 24

2:0 Колтон (Перри, Пол) 32

3:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) 33

4:0 Кучеров (Киллорн, Перри) 36

5:0 Палат (Стэмкос, Сергачев) 42

6:0 Киллорн (Хедман, Стэмкос) 45

6:1 Михеев (Джиордано, Спецца) 48

7:1 Колтон (Макдона, Палат) 49

8:1 Марун (Колтон, Палат) 55

Вратари: Ан. Василевский – Кельгрен.

«Миннесота» – «Ванкувер» 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Шайбы:

1:0 Фиала (Болди, Годро) 25

1:1 Петтерссон (Босер, Гарланд) 26

2:1 Сперджен (Миддлтон, Дьюхэйм) 28

2:2 Хаймор () 30

2:3 Петтерссон (Дермотт, Гарланд) 37

3:3 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов) 39

4:3 Фиала (Годро, Брудин) 53

5:3 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман) 59

6:3 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов) 59

Вратари: Тэлбот – Демко.

«Калгари» – «Даллас» 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Шайбы:

1:0 Ткачак (Андерссон, Годро) 31

1:1 Робертсон (Павелски, Клингберг) 32

2:1 Хэнифин (Андерссон, Тоффоли) 42

2:2 Гленденинг (Карлстрем) 46

3:2 Танев (Манджипани, Шилингтон) 54

4:2 Манджипани () 60

Вратари: Маркстрем – Эттинджер.

«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Грегор (Бернс, Балцерс) 4

1:1 Джошуа (Уокер, Браун) 6

1:2 Томас (Бучневич, Тарасенко) 22

1:3 Бучневич (Шенн) 60

Вратари: Раймер – Биннингтон.

«Лос-Анджелес» – «Чикаго» 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Дано (Дурзи, Кемпе) 12

2:0 Копитар (Кемпе, Эдлер) 30

2:1 Кэйн (Дебринкат, Строум) 36

3:1 Атанасиу () 52

4:1 Мур (Эдлер, Арвидссон) 53

Вратари: Дж. Куик– Делиа (Ланкинен).

 

Олег Шумейко-младший
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