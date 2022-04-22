«Флорида» установила личный рекорд, выиграв 12 матчей кряду, «Тампа» уничтожила «Торонто»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Бостон» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Генцел (Ракелль, Кросби) 8
2:0 Цукер (Марино, Картер) 27
3:0 Генцел (Летанг) 37
4:0 Генцел () 58
Вратари: ДеСмит – Сваймен.
«Нью-Джерси» – «Баффало» 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Шайбы:
0:1 Окпосо (Андерсон, Далин) 32
0:2 Так (Олофссон) 33
0:3 Далин (Олофссон) 39
1:3 Боквист (Хэмилтон, Маклауд) 40
2:3 Охотюк (Заха, Куокканен) 45
2:4 Пауэр (Томпсон, Скиннер) 49
2:5 Скиннер (Олофссон, Томпсон) 57
Вратари: Хэммонд – Андерсон.
«Монреаль» – «Филадельфия» 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Шайбы:
0:1 ван Римсдайк (Бринк) 8
0:2 Проворов (Бринк, ван Римсдайк) 15
1:2 Хоффман (Дворак, Галлахер) 16
2:2 Эванс (Питлик, Петри) 26
2:3 Линдблум (Хогберг, Макьюэн) 27
2:4 Конекны (Проворов, Аттард 34
2:5 Фрост (Кэйтс) 56
2:6 ван Римсдайк () 57
3:6 Кофилд (Сузуки, Уайдман) 58
Вратари: Прайс – М.Джонс.
«Флорида» – «Детройт» 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Ганье (Сутер) 5
1:1 Аччари (Торнтон, Монтур) 10
2:1 Барков (Юбердо, Дюклер) 19
3:1 Марчмент () 20
3:2 Бертуцци (Линдстрем, Сутер) 27
4:2 Уигар (Хернквист, Марчмент) 37
5:2 Райнхарт (Юбердо, Беннетт) 44
Вратари: Бобровский – Неделькович.
«Каролина» – «Виннипег» 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 Коннор (Дюбуа) 8
0:2 Дюбуа (Демело) 19
1:2 Терявяйнен (Деанджело, Ахо) 40
2:2 Слэвин (Нечас, Свечников) 45
3:2 Джарвис (Терявяйнен, Смит) 49
4:2 Дж.Стаал (Шей, Фаст) 60
Вратари: Раанта – Комри.
«Айлендерс» – «Рейнджерс» 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)
Шайбы:
0:1 Копп (Труба, Панарин) 4
0:2 Копп (Фокс, Панарин) 8
0:3 Копп (Панарин, Строум) 19
1:3 Нелсон (Бэйли) 22
1:4 Крайдер (Зибанежад, Фокс) 38
1:5 Строум (Фокс, Панарин) 40
2:5 Нелсон (Добсон, Барзэл) 43
2:6 Ривс (Гудроу, Лафреньер) 53
3:6 Бэйли (Хара, Добсон) 54
Вратари: Варламов – Георгиев.
«Тампа-Бэй» – «Торонто» 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 Киллорн (Хэйгл, Чернак) 24
2:0 Колтон (Перри, Пол) 32
3:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) 33
4:0 Кучеров (Киллорн, Перри) 36
5:0 Палат (Стэмкос, Сергачев) 42
6:0 Киллорн (Хедман, Стэмкос) 45
6:1 Михеев (Джиордано, Спецца) 48
7:1 Колтон (Макдона, Палат) 49
8:1 Марун (Колтон, Палат) 55
Вратари: Ан. Василевский – Кельгрен.
«Миннесота» – «Ванкувер» 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)
Шайбы:
1:0 Фиала (Болди, Годро) 25
1:1 Петтерссон (Босер, Гарланд) 26
2:1 Сперджен (Миддлтон, Дьюхэйм) 28
2:2 Хаймор () 30
2:3 Петтерссон (Дермотт, Гарланд) 37
3:3 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов) 39
4:3 Фиала (Годро, Брудин) 53
5:3 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман) 59
6:3 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов) 59
Вратари: Тэлбот – Демко.
«Калгари» – «Даллас» 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Шайбы:
1:0 Ткачак (Андерссон, Годро) 31
1:1 Робертсон (Павелски, Клингберг) 32
2:1 Хэнифин (Андерссон, Тоффоли) 42
2:2 Гленденинг (Карлстрем) 46
3:2 Танев (Манджипани, Шилингтон) 54
4:2 Манджипани () 60
Вратари: Маркстрем – Эттинджер.
«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Грегор (Бернс, Балцерс) 4
1:1 Джошуа (Уокер, Браун) 6
1:2 Томас (Бучневич, Тарасенко) 22
1:3 Бучневич (Шенн) 60
Вратари: Раймер – Биннингтон.
«Лос-Анджелес» – «Чикаго» 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Дано (Дурзи, Кемпе) 12
2:0 Копитар (Кемпе, Эдлер) 30
2:1 Кэйн (Дебринкат, Строум) 36
3:1 Атанасиу () 52
4:1 Мур (Эдлер, Арвидссон) 53
Вратари: Дж. Куик– Делиа (Ланкинен).
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