«Питтсбург» в овертайме дожал «Рейнджерс» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
«Рейнджерс» скоротили відставання у дуелі з «Піттсбургом»
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кепіталз» / Фото - japersrinkНХЛ. Кубок Стенлі. Перший раунд
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кепіталз» 5:3 (0:1, 3:2, 2:0), рахунок у серії 3:2
0:1 Оші (Карлсон, Кузнєцов), 07:09, ГБ;
0:2 Шульц (Еллер, Овєчкін), 22:13;
0:3 Оші (Кузнєцов, Макмікель), 23:38;
1:3 Верхеге (Барков, Жиру), 26:50;
2:3 Хорнквіст (Верхеге), 32:27;
3:3 Райнхарт (Верхеге, Беннетт), 34:41;
4:3 Верхеге (Барков), 43:04;
5:3 Жиру (Верхеге, Форслінг), 55:55.
Воротарі: Бобровський - Самсонов.
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Піттсбург Пінгвінз» 5:3 (0:1, 3:2, 2:0), рахунок у серії 2:3
0:1 Гюнтцель (Раст, Матесон), 10:28;
0:2 Летанг (Малкін, Закер), 27:58;
1:2 Фокс (Копп, Строум), 35:11;
2:2 Лафреньє (Какко, Труба), 36:41;
3:2 Труба (Панарін, Міллер), 37:53;
3:3 Гюнтцель (Малкін), 38:06;
4:3 Хитіл (Лафреньє, Ватрано), 42:53, ГБ;
5:3 Ліндгрен, 59:44, ПВ.
Воротарі: Шестьоркін – Домінго
«Калгарі Флеймз» – «Даллас Старз» 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), рахунок у серії 3:2
0:1 Робертсон (Бенн, Линделл), 33:21;
1:1 Беклунд (Манджапане, Коулмен), 46:49;
2:1 Манджапане (Беклунд, Задоров), 50:38;
3:1 Льюіс (Годро, Ліндхольм), 59:02, ПВ.
Воротарі: Маркстрем – Эттінгер.
Комментарии 0