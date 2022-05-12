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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»

«Рейнджерс» скоротили відставання у дуелі з «Піттсбургом»
Хоккей НХЛ
08:51
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кепіталз» / Фото - japersrink
НХЛ. Кубок Стенлі. Перший раунд

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кепіталз» 5:3 (0:1, 3:2, 2:0), рахунок у серії 3:2
 
0:1 Оші (Карлсон, Кузнєцов), 07:09, ГБ;

0:2 Шульц (Еллер, Овєчкін), 22:13;

0:3 Оші (Кузнєцов, Макмікель), 23:38;

1:3 Верхеге (Барков, Жиру), 26:50;

2:3 Хорнквіст (Верхеге), 32:27;

3:3 Райнхарт (Верхеге, Беннетт), 34:41;

4:3 Верхеге (Барков), 43:04;

5:3 Жиру (Верхеге, Форслінг), 55:55.
 
Воротарі: Бобровський - Самсонов.
 

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Піттсбург Пінгвінз» 5:3 (0:1, 3:2, 2:0), рахунок у серії 2:3
 
0:1 Гюнтцель (Раст, Матесон), 10:28;

0:2 Летанг (Малкін, Закер), 27:58;

1:2 Фокс (Копп, Строум), 35:11;

2:2 Лафреньє (Какко, Труба), 36:41;

3:2 Труба (Панарін, Міллер), 37:53;

3:3 Гюнтцель (Малкін), 38:06;

4:3 Хитіл (Лафреньє, Ватрано), 42:53, ГБ;

5:3 Ліндгрен, 59:44, ПВ.
 
Воротарі: Шестьоркін – Домінго


«Калгарі Флеймз» – «Даллас Старз» 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), рахунок у серії 3:2
 
0:1 Робертсон (Бенн, Линделл), 33:21;

1:1 Беклунд (Манджапане, Коулмен), 46:49;

2:1 Манджапане (Беклунд, Задоров), 50:38;

3:1 Льюіс (Годро, Ліндхольм), 59:02, ПВ.
 
Воротарі: Маркстрем – Эттінгер.

Владимир Кириченко
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