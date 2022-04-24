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«Флорида» выиграла 13 матчей подряд, «Питтсбург» разгромил «Детройт»

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», «Тампа» переиграла «Нэшвилл»
Хоккей НХЛ
09:31
«Флорида» выиграла 13 матчей подряд, «Питтсбург» разгромил «Детройт»
Фото: USA TODAY Sports

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Каролина» 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Шарангович (Сиверсон, Боквист) 36

2:0 Хишир (Охотюк, Шарангович) 49

2:1 Шей () 56

2:2 Нидеррайтер (Деанджело, Фаст) 59

2:3 Джарвис (Деанджело) 62

Вратари: Гиллис – Кочетков.

«Детройт» – «Питтсбург» 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 Руэдел (Макгинн, Блюгерс) 14

0:2 Кросби (Летанг, Ракелль) 16

1:2 Врана (Зайдер, Бертуцци) 17

2:2 Расмуссен (Грайсс, ДеКайзер) 22

2:3 Ракелль (Мэтисон) 28

2:4 Летанг (Думулин) 32

2:5 Малкин (Кросби, Генцел) 37

2:6 Хейнен (Картер, Летанг) 46

2:7 Малкин (Руэдел, Цукер) 60

Вратари: Грайсс (Неделькович) – ДеСмит.

«Баффало» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Шайбы:

1:0 Миттлстадт (Фицджеральд, Окпосо) 13

1:1 Барзэл (Ао, Добсон) 18

2:1 Далин (Так, Скиннер) 22

3:1 Томпсон (Олофссон, Брайсон) 25

4:1 Хиностроза (Гиргенсонс, Бьорк) 33

4:2 Добсон (Хара, Паризе) 49

4:3 Беллоуз (Койвула, Пулок) 51

5:3 Скиннер (Олофссон, Томпсон) 53

Вратари: Токарски – Сорокин.

«Бостон» – «Рейнджерс» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Пастрняк (Маршанд, Макэвой) 20

2:0 Холл (Пастрняк, Хаула) 22

2:1 Зибанежад (Лафреньер, Крайдер) 43

3:1 Фредерик (Койл, Смит) 50

Вратари: Улльмарк – Шестеркин.

«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 Хедман (Кучеров, Стэмкос) 2

2:0 Сирелли (Сергачев) 12

2:1 Йоси (Форсберг, Дюшен) 18

3:1 Кучеров (Пойнт) 20

3:2 Каррье (Экхольм, Томазино) 31

4:2 Стэмкос (Палат, Кучеров) 34

5:2 Колтон (Пол, Хедман) 42

6:2 Марун (Стэмкос) 43

Вратари: Б.Эллиотт – Сарос (Риттих).

«Оттава» – «Монреаль» 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Кастелик (Тирни, Сабурин) 3

1:1 Питлик (Эванс) 16

2:1 Уотсон (Келли, Холден) 22

3:1 Келли (Уотсон) 27

4:1 Норрис (Батерсон, Ткачак) 28

5:1 Кастелик (Сабурин) 28

5:2 Кофилд (Савар, Хоффман) 29

5:3 Эдмундсон (Петри, Эванс) 38

6:3 Форментон () 39

6:4 Питлик (Дворак, Галлахер) 49

Вратари: Форсберг – Прайс.

«Флорида» – «Торонто» 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Марнер (Райлли, Броди) 4

0:2 Холл (Броди, Кемпф) 18

1:2 Барков (Жиру, Марчмент) 27

2:2 Жиру (Барков, Юбердо) 35

3:2 Монтур (Жиру, Марчмент) 63

Вратари: Бобровский – Дж.Кэмпбелл.

«Даллас» – «Сиэтл» 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 Шейэн (Олексяк, Ларссон) 7

0:2 Гурде (Линд, Пулио) 19

1:2 Хинтц (Павелски, Робертсон) 27

2:2 Хинтц (Эттинджер, Робертсон) 29

3:2 Наместников (Гурьянов) 32

Вратари: Эттинджер – Дриеджер.

«Сан-Хосе» – «Чикаго» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Уэзерби (Хмелевски, Риди) 7

2:0 Гертл (Майер) 22

3:0 Майер (Барабанов) 31

3:1 Джонсон (Джонс, Тэйвс) 36

4:1 Бонино (Кутюр, Бернс) 47

Вратари: Кяхкенен – Ланкинен.

«Калгари» – «Ванкувер» 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

1:0 Линдхольм (Хэнифин, Годро) 23

2:0 Дюбе (Танев, Йернкрук) 24

2:1 Хьюз (Миллер, Подколзин) 39

2:2 Гарланд (Миллер, Майерс) 46

3:2 Ричи (Льюис, Танев) 46

4:2 Дюбе (Линдхольм) 54

5:2 Задоров (Баклунд) 54

5:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) 58

6:3 Годро (Танев, Ткачак) 59

Вратари: Владарж – Демко.

«Аризона» – «Сент-Луис» 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)

Шайбі:

0:1 Фолк (Браун, Уокер) 4

0:2 Барбашев (Ледди, Фолк) 6

0:3 Саад () 17

1:3 Смит (Карконе, Строльман) 18

1:4 Браун (Джошуа) 23

2:4 Имама (Гальченюк) 46

3:4 Карконе (Кессел, Строльман) 47

4:4 Мозер (Еник, Шмалц) 56

4:5 Фолк (Тарасенко) 62

Вратари: Сятери – Биннингтон.

«Лос-Анджелес» – «Анахайм» 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 Калиев (Грундстрем, Байфилд) 11

1:1 Зеграс (Милано, Гецлаф) 24

1:2 Мэйхью (Махура) 30

2:2 Рой (Копитар, Калиев) 32

3:2 Эдлер (Байфилд) 47

4:2 Иафалло (Кемпе, Копитар) 60

Вратари: Куик – Столарс.

Олег Шумейко-младший
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