«Флорида» выиграла 13 матчей подряд, «Питтсбург» разгромил «Детройт»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Каролина» 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Шарангович (Сиверсон, Боквист) 36
2:0 Хишир (Охотюк, Шарангович) 49
2:1 Шей () 56
2:2 Нидеррайтер (Деанджело, Фаст) 59
2:3 Джарвис (Деанджело) 62
Вратари: Гиллис – Кочетков.
«Детройт» – «Питтсбург» 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Шайбы:
0:1 Руэдел (Макгинн, Блюгерс) 14
0:2 Кросби (Летанг, Ракелль) 16
1:2 Врана (Зайдер, Бертуцци) 17
2:2 Расмуссен (Грайсс, ДеКайзер) 22
2:3 Ракелль (Мэтисон) 28
2:4 Летанг (Думулин) 32
2:5 Малкин (Кросби, Генцел) 37
2:6 Хейнен (Картер, Летанг) 46
2:7 Малкин (Руэдел, Цукер) 60
Вратари: Грайсс (Неделькович) – ДеСмит.
«Баффало» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 Миттлстадт (Фицджеральд, Окпосо) 13
1:1 Барзэл (Ао, Добсон) 18
2:1 Далин (Так, Скиннер) 22
3:1 Томпсон (Олофссон, Брайсон) 25
4:1 Хиностроза (Гиргенсонс, Бьорк) 33
4:2 Добсон (Хара, Паризе) 49
4:3 Беллоуз (Койвула, Пулок) 51
5:3 Скиннер (Олофссон, Томпсон) 53
Вратари: Токарски – Сорокин.
«Бостон» – «Рейнджерс» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Пастрняк (Маршанд, Макэвой) 20
2:0 Холл (Пастрняк, Хаула) 22
2:1 Зибанежад (Лафреньер, Крайдер) 43
3:1 Фредерик (Койл, Смит) 50
Вратари: Улльмарк – Шестеркин.
«Тампа-Бэй» – «Нэшвилл» 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Хедман (Кучеров, Стэмкос) 2
2:0 Сирелли (Сергачев) 12
2:1 Йоси (Форсберг, Дюшен) 18
3:1 Кучеров (Пойнт) 20
3:2 Каррье (Экхольм, Томазино) 31
4:2 Стэмкос (Палат, Кучеров) 34
5:2 Колтон (Пол, Хедман) 42
6:2 Марун (Стэмкос) 43
Вратари: Б.Эллиотт – Сарос (Риттих).
«Оттава» – «Монреаль» 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Кастелик (Тирни, Сабурин) 3
1:1 Питлик (Эванс) 16
2:1 Уотсон (Келли, Холден) 22
3:1 Келли (Уотсон) 27
4:1 Норрис (Батерсон, Ткачак) 28
5:1 Кастелик (Сабурин) 28
5:2 Кофилд (Савар, Хоффман) 29
5:3 Эдмундсон (Петри, Эванс) 38
6:3 Форментон () 39
6:4 Питлик (Дворак, Галлахер) 49
Вратари: Форсберг – Прайс.
«Флорида» – «Торонто» 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Марнер (Райлли, Броди) 4
0:2 Холл (Броди, Кемпф) 18
1:2 Барков (Жиру, Марчмент) 27
2:2 Жиру (Барков, Юбердо) 35
3:2 Монтур (Жиру, Марчмент) 63
Вратари: Бобровский – Дж.Кэмпбелл.
«Даллас» – «Сиэтл» 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Шейэн (Олексяк, Ларссон) 7
0:2 Гурде (Линд, Пулио) 19
1:2 Хинтц (Павелски, Робертсон) 27
2:2 Хинтц (Эттинджер, Робертсон) 29
3:2 Наместников (Гурьянов) 32
Вратари: Эттинджер – Дриеджер.
«Сан-Хосе» – «Чикаго» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Уэзерби (Хмелевски, Риди) 7
2:0 Гертл (Майер) 22
3:0 Майер (Барабанов) 31
3:1 Джонсон (Джонс, Тэйвс) 36
4:1 Бонино (Кутюр, Бернс) 47
Вратари: Кяхкенен – Ланкинен.
«Калгари» – «Ванкувер» 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)
1:0 Линдхольм (Хэнифин, Годро) 23
2:0 Дюбе (Танев, Йернкрук) 24
2:1 Хьюз (Миллер, Подколзин) 39
2:2 Гарланд (Миллер, Майерс) 46
3:2 Ричи (Льюис, Танев) 46
4:2 Дюбе (Линдхольм) 54
5:2 Задоров (Баклунд) 54
5:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) 58
6:3 Годро (Танев, Ткачак) 59
Вратари: Владарж – Демко.
«Аризона» – «Сент-Луис» 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)
Шайбі:
0:1 Фолк (Браун, Уокер) 4
0:2 Барбашев (Ледди, Фолк) 6
0:3 Саад () 17
1:3 Смит (Карконе, Строльман) 18
1:4 Браун (Джошуа) 23
2:4 Имама (Гальченюк) 46
3:4 Карконе (Кессел, Строльман) 47
4:4 Мозер (Еник, Шмалц) 56
4:5 Фолк (Тарасенко) 62
Вратари: Сятери – Биннингтон.
«Лос-Анджелес» – «Анахайм» 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Калиев (Грундстрем, Байфилд) 11
1:1 Зеграс (Милано, Гецлаф) 24
1:2 Мэйхью (Махура) 30
2:2 Рой (Копитар, Калиев) 32
3:2 Эдлер (Байфилд) 47
4:2 Иафалло (Кемпе, Копитар) 60
Вратари: Куик – Столарс.
Комментарии 0