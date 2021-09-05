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Форвард «Донбасса»: «Разберем игру «Руана» и будем играть только на победу»

Пересунько – о дебютном матче в Лиге чемпионов и предстоящей игре с чемпионом Франции
Хоккей Лига чемпионов
5 сентября 12:00
Форвард «Донбасса»: «Разберем игру «Руана» и будем играть только на победу»
Фото: hcdonbass.com

Нападающий «Донбасса» Александр Пересунько подвел итоги матча с «Рунгстедом» (2:3 Б), а также рассказал о подготовке к «Руану».

Не реализовали свои моменты, которых, в принципе, у нас было очень много, чтобы выиграть и превзойти соперника вдвое. 

Чего не хватило в матче против «Рунгстеда» для реализации моментов?

Наверное, мандраж был какой-то. Столько болельщиков пришло – может как-то сказалось. Плюс где-то лед другой, ребята немного перенервничали. Сложно сказать.

О чем команде говорил тренер в перерыве после первого периода?

Он нас подбодрил и дал определенные установки на второй период, которые ребята применили.

О чем думала команда во втором периоде, когда начали уступать в счете?

Мы думали о том, как отыграться и выиграть матч. Конечно, когда начали проигрывать все, завелись. Нам нужно было сравнять счет и повести, выиграть. Но так получилось, что не реализовали свои моменты и проиграли. 

Насколько часто на тренировках отрабатываете буллиты?

Конечно, отрабатываем на каждой тренировке.

С какими мыслями готовитесь к следующему матчу против чемпиона Франции – «Руана»?

Будем разбирать ошибки, слушать тренера и выполнять его задачу. Сейчас нам нужно разобрать игру следующего соперника и играть только на победу.

Вспомнить триумфальный 2013-й. Превью матча «Донбасс» – «Руан».

Матч «Донбасс» – «Руан» пройдет сегодня, 5 сентября. Начало – в 17:00. Прямая трансляция на телеканале и сайте XSPORT.ua стартует в 16:30.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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Донбасс Руан (хоккей)

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