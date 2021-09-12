«Донбасс» снова проиграл «Рунгстеду» в Лиге чемпионов
Форвард «Донбасса»: «У нас еще есть шансы, и сейчас мы будем много работать»
Олег Шишлянников – о поражении в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов
12 сентября 17:42
Фото: пресс-служба «Донбасса»
Форвард «Донбасса» Олег Шишлянников прокомментировал поражение от «Рунгстеда» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова Шишлянникова приводит пресс-служба турнира:
«Мы старались изо всех сил. Мы знали, что нам нужны очки в этой выездной игре, поэтому мы старались и выкладывались. В конце у нас было несколько хороших моментов, но вратарь «Рунгстеда» играл очень хорошо.
У нас еще есть шансы, и сейчас мы будем много работать – готовиться к «Клагенфурту».
Против «Клагенфурта» «Донбасс» сыграет 6 и 13 октября. Главный тренер дончан надеется, что добиться успеха в заключительных матчах группы Лиги чемпионов команде поможет старт УХЛ.
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