«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ
Форвард из ВХЛ стал новичком «Краматорска»
Афанасьев в украинском клубе будет выступать под 92-м номером
Кирилл Афанасьев / Фото: uhl.ua
«Краматорск» подписал форварда «Ижстали» из ВХЛ Кирилла Афанасьева.
За 119 матчей в составе ижевского клуба Афанасьев набрал 20 (11+9) очков. В новой команде Кирилл будет выступать под 92-м номером.
Напомним, что сегодня краматорчане сыграют с «Кременчугом» в регулярном чемпионате УХЛ. Трансляция матча «Кременчуг» – «Краматорск».
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