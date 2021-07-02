Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия

Тимур Гриценко / Фото: УХЛ

Форвард «Кременчуга» Тимур Гриценко сделал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия. Нападающий «горожан» считает, что «сине-желтым» под силу добыть минимальную победу:

Но думаю, что нашей сборной не стоит брать это все во внимание перед выходом на матч. Как по мне, Украине стоит играть немного в задерживающий футбол примерно до 70 минуты – фактор давления на англичан будет колоссальным. Именно на этой почве нашим футболистам нужно дождаться момента и обязательно воспользоваться им. Конечно, верим в нашу сборную. Так что мой прогноз – 1:0 в пользу сборной Украины. Слава Украине!»