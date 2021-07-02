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Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия

Тимур Гриценко верит в проход команды Шевченко
Хоккей УХЛ
21:03
Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия
Тимур Гриценко / Фото: УХЛ

Форвард «Кременчуга» Тимур Гриценко сделал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия. Нападающий «горожан» считает, что «сине-желтым» под силу добыть минимальную победу:

«Если говорить о матче против Швеции, то он получился прекрасным с точки зрения зрелищности – красивые голы, хорошие атаки. Не могу сказать, что наша сборная полностью переиграла соперника, но то, что они терпели все 120 минут, это факт. И именно это принесло нам победу. Важность командного характера в таких матчах очень важна! Что касается сборной Англии, то это хорошая команда, которая прошла такого гранда как Германия. Так что Англия по праву считается главным фаворитом на Евро-2020.

Но думаю, что нашей сборной не стоит брать это все во внимание перед выходом на матч. Как по мне, Украине стоит играть немного в задерживающий футбол примерно до 70 минуты – фактор давления на англичан будет колоссальным. Именно на этой почве нашим футболистам нужно дождаться момента и обязательно воспользоваться им. Конечно, верим в нашу сборную. Так что мой прогноз – 1:0 в пользу сборной Украины. Слава Украине!»


Матч Украина – Англия состоится 3 июля в Риме. На нашем сайте вы можете следить за перипетиями встречи в онлайн трансляции. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция этого поединка.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Теги

Тимур Гриценко ХК Кременчуг

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