Форвард «Кременчуга» сделал оптимистичный прогноз на матч Украина – Англия
Форвард «Кременчуга» Тимур Гриценко сделал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия. Нападающий «горожан» считает, что «сине-желтым» под силу добыть минимальную победу:
«Если говорить о матче против Швеции, то он получился прекрасным с точки зрения зрелищности – красивые голы, хорошие атаки. Не могу сказать, что наша сборная полностью переиграла соперника, но то, что они терпели все 120 минут, это факт. И именно это принесло нам победу. Важность командного характера в таких матчах очень важна! Что касается сборной Англии, то это хорошая команда, которая прошла такого гранда как Германия. Так что Англия по праву считается главным фаворитом на Евро-2020.
Но думаю, что нашей сборной не стоит брать это все во внимание перед выходом на матч. Как по мне, Украине стоит играть немного в задерживающий футбол примерно до 70 минуты – фактор давления на англичан будет колоссальным. Именно на этой почве нашим футболистам нужно дождаться момента и обязательно воспользоваться им. Конечно, верим в нашу сборную. Так что мой прогноз – 1:0 в пользу сборной Украины. Слава Украине!»
Матч Украина – Англия состоится 3 июля в Риме. На нашем сайте вы можете следить за перипетиями встречи в онлайн трансляции. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция этого поединка.
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