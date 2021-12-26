Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
Проспект «Лос-Анджелес Кингз» забросил первую шайбу молодежного чемпионата мира
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Фото: IIHF
В Канаде завершился первый матч молодежного чемпионата мира-2022.
В стартовом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии (3:1). Первую шайбу турнира забросил финский форвард Самуэль Хелениус, которого в текущем сезона задрафтовал «Лос-Анджелес Кингз». Хелениус отметился и последним голом в матче с немцами. К слову, изначально первое взятие ворот было записано на Брэда Ламберта, но позже эпизод был пересмотрен, а ошибка исправлена.
Первая шайба молодежного чемпионата мира:
Первый гол МЧМ за финнами #WorldJuniors pic.twitter.com/5bekO8kTsC— Alexander (@alexandrow17) December 26, 2021
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