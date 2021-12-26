Проспект «Лос-Анджелес Кингз» забросил первую шайбу молодежного чемпионата мира

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Фото: IIHF

В Канаде завершился первый матч молодежного чемпионата мира-2022.



В стартовом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии (3:1). Первую шайбу турнира забросил финский форвард Самуэль Хелениус, которого в текущем сезона задрафтовал «Лос-Анджелес Кингз». Хелениус отметился и последним голом в матче с немцами. К слову, изначально первое взятие ворот было записано на Брэда Ламберта, но позже эпизод был пересмотрен, а ошибка исправлена.

Первая шайба молодежного чемпионата мира:

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