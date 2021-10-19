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Форвард «Сан-Хосе» лишен зарплаты и дисквалифицирован на 21 матч за нарушение COVID-протокола
Эвандер не появится на льду до конца ноября
Эвандер Кейн / Фото: Getty Images
НХЛ дисквалифицировала на 21 матч форвард «Сан-Хосе» Эвандера Кейна без сохраненеия зарплаты, сообщает официальный сайт лиги.
По итогам расследования было решено, что нападающий нарушил протокол по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кейн подозревался в подделке карты вакцинации от COVID-19.
Деньги, которые Кэйн должен был получить за этот срок, переведут в фонд экстренной помощи игрокам. Эвандер не появится на льду минимум до 30 ноября, когда «Шаркс» сыграют с «Нью-Джерси».
Напомним, что ранее Кейн обвинял жену в домашнем насилии.
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