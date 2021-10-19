Форвард «Сан-Хосе» лишен зарплаты и дисквалифицирован на 21 матч за нарушение COVID-протокола

Эвандер не появится на льду до конца ноября

Эвандер Кейн / Фото: Getty Images

НХЛ дисквалифицировала на 21 матч форвард «Сан-Хосе» Эвандера Кейна без сохраненеия зарплаты, сообщает официальный сайт лиги.



По итогам расследования было решено, что нападающий нарушил протокол по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кейн подозревался в подделке карты вакцинации от COVID-19.

Деньги, которые Кэйн должен был получить за этот срок, переведут в фонд экстренной помощи игрокам. Эвандер не появится на льду минимум до 30 ноября, когда «Шаркс» сыграют с «Нью-Джерси».

Напомним, что ранее Кейн обвинял жену в домашнем насилии.