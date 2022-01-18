Форвард «Сан-Хосе», оформивший пента-трик: «Не хочется взлетать слишком высоко»

Фото: пресс-служба НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер прокомментировал пента-трик в ворота «Лос-Анджелеса» (6:2). Слова швейцарца приводит пресс-служба НХЛ:

Это особенный опыт, конечно, крутое чувство. Но в то же время не хочется взлетать слишком высоко.

Завтра у нас выходной, после чего мы вернемся к работе. Такое однозначно придает уверенности, но тут же хочется продолжать работать».