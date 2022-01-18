Такого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ
Форвард «Сан-Хосе», оформивший пента-трик: «Не хочется взлетать слишком высоко»
Тимо Майер забросил пять шайб в ворота «Лос-Анджелеса»
Фото: пресс-служба НХЛ
Форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер прокомментировал пента-трик в ворота «Лос-Анджелеса» (6:2). Слова швейцарца приводит пресс-служба НХЛ:
«Если честно, я не помню, когда до этого столько забивал. Наверное, где-нибудь в юниорской лиге в Швейцарии.
Это особенный опыт, конечно, крутое чувство. Но в то же время не хочется взлетать слишком высоко.
Завтра у нас выходной, после чего мы вернемся к работе. Такое однозначно придает уверенности, но тут же хочется продолжать работать».
Такого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ.
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