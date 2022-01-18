«Колорадо» «всухую» разгромил «Аризону», «Питтсбург» в овертайме дожал «Сан-Хосе»
Форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче. Это лишь пятый пента-трик в НХЛ в XXI веке
Для этого Тимо Майеру понадобилось всего шесть бросков в створ ворот
Фото: пресс-служба Сан-Хосе
«Сан-Хосе» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главной звездой встречи и всего игрового дня стал форвард «Шаркс» Тимо Майер, который забросил пять шайб. Для этого ему понадобилось всего шесть бросков в створ ворот.
Швейцарец стал пятым игроков в XXI веке, оформившим пента-трик в матче НХЛ.
В 35 играх текущего сезона на счету Майера 45 (20+25) результативных действий.
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