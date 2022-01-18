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Форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче. Это лишь пятый пента-трик в НХЛ в XXI веке

Для этого Тимо Майеру понадобилось всего шесть бросков в створ ворот
Хоккей НХЛ
10:57
Форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче. Это лишь пятый пента-трик в НХЛ в XXI веке
Фото: пресс-служба Сан-Хосе

«Сан-Хосе» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главной звездой встречи и всего игрового дня стал форвард «Шаркс» Тимо Майер, который забросил пять шайб. Для этого ему понадобилось всего шесть бросков в створ ворот.

Швейцарец стал пятым игроков в XXI веке, оформившим пента-трик в матче НХЛ.

В 35 играх текущего сезона на счету Майера 45 (20+25) результативных действий.        

Сергей Остапенко
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