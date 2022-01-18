Форвард «Сан-Хосе» забросил пять шайб в одном матче. Это лишь пятый пента-трик в НХЛ в XXI веке

Для этого Тимо Майеру понадобилось всего шесть бросков в створ ворот

Фото: пресс-служба Сан-Хосе «Сан-Хосе» разгромил «Лос-Анджелес» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Главной звездой встречи и всего игрового дня стал форвард «Шаркс» Тимо Майер, который забросил пять шайб. Для этого ему понадобилось всего шесть бросков в створ ворот. Швейцарец стал пятым игроков в XXI веке, оформившим пента-трик в матче НХЛ. В 35 играх текущего сезона на счету Майера 45 (20+25) результативных действий.

Сергей Остапенко