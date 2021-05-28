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Форвард сборной Швеции: «Нож к горлу, у нас нет другого выбора»

После четырех туров шведы на дне турнирной таблицы группы A
Хоккей Чемпионат мира
07:36
Форвард сборной Швеции: «Нож к горлу, у нас нет другого выбора»
После матча с чехами у шведов одна победа в четырех матчах / Фото: iihf.com

Нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли рассказал о настрое шведов на следующую игру чемпионата мира, в которой они встретятся с командой Великобритании.

Слова Вингерли цитирует HockeyNews.se:

Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать все, что в наших силах.

После четырех туров сборная Швеции занимает последнее место группы A с тремя очками.

В последнем матче шведы уступили чехам, ведя 2:0 по ходу встречи. Единственную победу Швеция добыла в матче со Швейцарией, которая лидирует в группе.

Олег Шумейко-младший
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сборная Швеции (хоккей)

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