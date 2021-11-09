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Андрей Михнов: «Матчи будут тяжелые, но все зависит только от нас»

Нападающий заявил, что проблем с недонастроем с командами такого уровня быть не может
Хоккей Сборная Украины
17:03
Андрей Михнов: «Матчи будут тяжелые, но все зависит только от нас» Эксклюзив
Фото: Facebook Сокола

Форвард сборной Украины и «Сокола» Андрей Михнов поделился с XSPORT мнением о сборах и предстоящих играх подготовительного к чемпионату мира турнира:

Пока прошлись по тактике. Тренер объяснил свое виденье хоккея, что он хочет видеть от нас. Пока только два раза на льду тренировались, притираемся понемногу. Атмосфера в сборной всегда прекрасная, приятно сюда приезжать.

Пока молодежи еще ничего не подсказываем. Будем разбираться по ходу. Вроде и много молодых ребят, но немало уже были в сборной. Так что вряд ли кого-то будет трусить или кто-то не будет готов. Все ребята лидеры в своих клубах, так что сейчас главное всем сплотиться и жить единой целью.

Настраиваться будем на любого соперника. Они играют в дивизионах выше, так что тут расслабляться некогда. Прекрасно понимаю, что 10 лет назад не могли справиться с Италией, когда только вылетели с элиты. А они все это время там играют. Так что будут тяжелые матчи, но это все зависит от нас. Как настроимся, подготовимся. Будет настрой на каждого оппонента только на победу.

У нас не самый сложный чемпионат. График обычный. Да, немного больше игр было из-за Континентального Кубка. Во многих чемпионатах по 60 игр, а у нас всего 40. Так что это не должно повлиять.

12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Олег Шумейко-младший
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Андрей Михнов сборная Украины (хоккей)

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