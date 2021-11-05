Форвард «Сокола» рассказал, что станет ключевым в предстоящем матче с «Донбассом»

Нименко заявил, что игра в неравных составах будем иметь первостепенную важность

Дмитрий Нименко / Фото: Facebook Сокола

Форвард «Сокола» Дмитрий Нименко в интервью с пресс-службой клуба обсудил предстоящий матч киевлян с «Донбассом»:



В текущем сезоне «Сокол» и «Донбасс» обменялись победами в сверхрезультативных матчах – дончане победили 5:4, киевляне выиграли 7:6. Эти результаты контрастируют на фоне закрытых поединков в предыдущем чемпионате.

В обоих матчах что мы, что соперники допускали элементарные ошибки в обороне. Кроме того, обе команды хорошо реализуют большинство. Да и вообще, в таких матчах игра в неравных составах имеет очень большое значение. Будем пытаться завтра сыграть как можно сплоченнее, попробуем не нарушать правила, чтобы избегать игры в меньшинстве.

К дерби «Сокол» подходит с 13 победами подряд. На команду не давит желание продолжить серию?

На нас не давит. Мы выходим на лед и делаем свое дело. Вообще не обращаем на это внимания. Мы просто выполняем те задачи, которые от нас требует тренер. А вот для соперников такие серии, конечно, всегда раздражитель.

В этом сезоне «Донбасс» немного изменил вектор комплектации. В команде стало больше украинских хоккеистов. Как это сказалось на игре соперников?

Те украинские хоккеисты, которые играют за Донбасс — сильные. Кроме того, в них выделяется легионерское трио нападающих Сигарев – Бирюков – Шишлянников. У дончан традиционно мощная команда, у них достаточно как игроков, умеющих забивать, так и тех, кто умеет поддержать атаку, отдать передачу. Они ежегодно тщательно подбирают новичков, даже если молодые игроки. «Донбасс» – мастеровая команда, на нее всегда нужно настраиваться с максимальной концентрацией.

В составе дончан выступает два знаковых для «Сокола» образца предыдущего сезона исполнители – Феликс Морозов и Виталий Андрейкив.

В их переходе не нужно искать ничего удивительного. Мы с пониманием отнеслись к выбору Феликса и Виталия. Человек так устроен, чтобы искать лучшие условия. Это жизнь, ни на кого обиды мы не держим.

Прямая трансляция матча «Донбасс» – «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 5 ноября в 18:25.