Сборная Украины забивала Англии в менее чем половине личных встреч
Форвард «Сокола»: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Андрей Михнов верит в подопечных Андрея Шевченко
Андрей Михнов / Фото: УХЛ
Форвард «Сокола» Андрей Михнов дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия:
«Англия, конечно, соперник посерьезней, чем Швеция, но игры на этом Евро показали, что любая команда может обыграть любую. Например, сколько фаворитов уже покинули турнир.
Думаю, что при такой же самоотдаче и желании, как в матче со Швецией, и, конечно, веры в свои силы, плюс выполнении поставленной задачи на этот матч, сборная Украины пройдет в полуфинал. Думаю, что в основное время закончим 1:1 и в серии пенальти Украина выиграет это матч».
Ранее о встрече Украина – Англия высказался форвард «Кременчуга».
Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.
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