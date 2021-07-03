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Форвард «Сокола»: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»

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Хоккей УХЛ
18:35
Форвард «Сокола»: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»
Андрей Михнов / Фото: УХЛ

Форвард «Сокола» Андрей Михнов дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия:

«Англия, конечно, соперник посерьезней, чем Швеция, но игры на этом Евро показали, что любая команда может обыграть любую. Например, сколько фаворитов уже покинули турнир.

Думаю, что при такой же самоотдаче и желании, как в матче со Швецией, и, конечно, веры в свои силы, плюс выполнении поставленной задачи на этот матч, сборная Украины пройдет в полуфинал. Думаю, что в основное время закончим 1:1 и в серии пенальти Украина выиграет это матч».


Ранее о встрече Украина – Англия высказался форвард «Кременчуга».

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.


Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Андрей Михнов Сокол (Киев)

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