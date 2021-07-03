Форвард «Сокола»: «Украина пройдет Англию в серии пенальти»

Андрей Михнов / Фото: УХЛ

Форвард «Сокола» Андрей Михнов дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина – Англия:

Думаю, что при такой же самоотдаче и желании, как в матче со Швецией, и, конечно, веры в свои силы, плюс выполнении поставленной задачи на этот матч, сборная Украины пройдет в полуфинал. Думаю, что в основное время закончим 1:1 и в серии пенальти Украина выиграет это матч».