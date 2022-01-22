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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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Игрока из АХЛ дисквалифицировали на 30 матчей за расистский жест

Кристоф Храбик оскорбил хоккеиста «Тусон Роудраннерс»
Хоккей Хоккей в мире
12:08
Игрока из АХЛ дисквалифицировали на 30 матчей за расистский жест
Кристоф Храбик / фото - TCN

Пресс-служба Американской хоккейной лиги сообщила о дисквалификации нападающего клуба «Сан-Хосе Барракуда» Кристофа Храбика на 30 матчей.

Причина дисквалификации – расистский жест, который он продемонстрировал в адрес игрока «Тусон Роудраннерс» Боко Имамы в последнем очном матче команд в рамках регулярного чемпионата АХЛ.

Храбик, который уже отбыл три матча дисквалификации, сможет вернуться в состав 3 апреля 2022 года. До этого он будет работать с Комитетом по интеграции игроков Национальной хоккейной лиги в обучении по вопросам расизма.

Исполнительный директор АХЛ Скотт Хоусон прокомментировал эту ситуацию.

«АХЛ поддерживает Боко Имаму. Несправедливо, что игрок подвергается комментариям или жестам в зависимости от его расы; о них следует судить только по их способности выступать на льду как игрок, как товарищ по команде в раздевалке и как член своего сообщества».

Отметим, что за такое же проявление расизма, имея видеодоказательства, Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил Андрея Денискина только на 13 матчей. Он уже успел вернуться на лед и продолжает выступления в составе «Кременчуга» в лиге ФХУ. Также ФХУ позволила выступить Денискину в международных матчах в составе сборной Украины, хотя ранее Георгий Зубко обещал президенту IIHF Люку Тардифу, что Андрей пропустит поединки национальной команды.

Напомним, после отказа от Олимпиады в НХЛ резко улучшилась ситуация с коронавирусом.

Михаил Рыбак
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