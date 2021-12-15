Франция U-20 отыгралась с 1:5, но сборная Украины в тяжелом матче дожала лидера дивизиона IB

Подопечные Александра Бобкина реабилитировались после поражения Японии

Украина - Франция / фото - ERR

Сборная Украины U-20 добыла вторую победу на молодежном чемпионате мира-2022. «Сине-желтые» с трудом одолели сверстников из Франции. Матч завершился со счетом 7:6.

Подопечные Александра Бобкина уверенно начали матч. Хоть счет открыли французы, уже до конца первого периода счет на табло был 5:1 в пользу сборной Украины.

Дальше сборная Украины расслабилась, имея внушительное преимущество, а этого делать не стоило. Второй и третий периоды прошли под диктовку сборной Франции. «Трехцветные» отыграли 4-е шайбы и вышли вперед.

Но Михаил Симчук за 2 минуты до конца сравнивает счет и вытаскивает сборную в овертайм, где Артем Гребеник забросил шайбу в ворота французов и поставил точку в этом матче.

В таблице дивизиона IB Франция осталась на первом месте, имея 7 очков после 3-х матчей, а сборная Украины занимает четвертую строчку с 5-ю очками в активе. В следующем мачте подопечные Бобкина сыграют против Словении.

– Франция 7:6 ОТ (5:1, 0:3, 1:2, 1:0)1:1 Грабовецкий (Варава, Ткач), 06:48;

1:2 Гончаренко (Симчук), 07:38;

1:3 Симчук (Коржилецкий, Гончаренко), 10:47;

1:4 Царьковский (Чолач, Панасенко), 11:49;

1:5 Трахт (Чолач, Коржилецкий), 19:30;

6:6 Симчук (Трахт, Коржилецкий), 57:29;

6:7 Гребеник (Симчук, Коржилецкий), 62:44