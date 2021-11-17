Гендир «Донбасс»: «Решение Дисциплинарного комитета ФХУ является неправомерным и нарушает трудовое законодательство Украины»

Вчера, 16 ноября, Федерация хоккея Украины сообщила о наложении дисциплинарных санкций в виде временного лишения права на участие в чемпионате Украины и во всех без исключения официальных соревнованиях под эгидой ФХУ игроков ХК «Донбасс».

Эту ситуацию прокомментировал генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко:

Решение Дисциплинарного комитета Федерации хоккея Украины является неправомерным и нарушает трудовой кодекс Украины и конституционное право на труд хоккеистов как работников.

Игроки хоккейного клуба «Донбасс» и других клубов не являются сотрудниками ФХУ, то есть не состоят в трудовых отношениях с Федерацией. Основным местом работы хоккеистов являются именно хоккейные клубы, и любое препятствование выполнения трудовых обязательств должно рассматриваться как грубейшее нарушение трудовых отношений и может стать предметом судебных разбирательств.

Лица, которые приняли это противозаконное решение должны быть привлечены к ответственности.

Деятельность ФХУ не первый раз является сомнительной в адрес клубного хоккея Украины. Поэтому мы хотели бы напомнить об открытом дисциплинарном производстве от 30 апреля 2021 года исполнительным директором ФХУ Александрой Слатвицкой.

Отмечу, что многие действия ФХУ наносят непоправимый вред всему клубному украинскому хоккею как внутри нашей страны, так и на международной арене. Так, например, наш клуб вел непростые переговоры по участию первого представителя Украины в самом престижном клубном турнире Европы хоккейной Лиге чемпионов. Перед стартом исторического дебютного сезона «Донбасса» в CHL Александра Слатвицкая направила в адрес руководства хоккейной Лиги чемпионов письмо, в котором сообщалось, что против нашего клуба якобы ведется разбирательство. Это поставило под вопрос участие Украины в главном клубном турнире Европы, а также могло привести к огромным финансовым потерям со стороны нашего клуба.

Продолжая отстаивать свои права, ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократических правил, принятых Международной федерацией хоккея, в украинском хоккейном сообществе».