Германия, проигрывая 0:2, отыгралась на последней минуте основного времени и победила Швейцарию по буллитам

Немцы вышли в полуфинал ЧМ-2021

Чемпионат мира. Четвертьфинал:

Швейцария – Германия 2:3 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – Унтерзандер (Алатало, Курашев) – 15:17,

2:0 – Херцог (Шерви, Бертши) – 33:26,

2:1 – Кухнхакль (Ридер, Новак) – 37:23,

2:2 – Гаванке (Кахун, Нобельс) – 59:16,

2:3 – Нобельс – решающий буллит,

Вратари: Дженони – Нидербергер.

Первая драма плей-офф ЧМ-2021 в Латвии произошла в четвертьфинальном поединке между сборными Швейцарии и Германии.

Швейцарцы вели 2:0, но не смогли пройти дальше. Немцы отквитали одну шайбу под занавес второго периода, а на последней минуте основного времени игры сравняли счет – 2:2!

Овертайм не выявил победителя, а в буллитной серии решающий бросок удался Марселю Нобельсу.

Сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010-го года.

Ранее полуфиналистом чемпионата мира стала команда США.

Позже вечером состоятся еще два поединка четвертьфинала ЧМ-2021: Финляндия сыграет с Чехией, а в классическом противостоянии сойдутся сборные России и Канады.