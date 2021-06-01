Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Германия с трудом обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021, потащив за собой Канаду
Хозяева турнира остались за бортом четвертьфинальной стадии
22:38
Германия – Латвия / Фото - then24Сборная Германии в матче группового этапа ЧМ-2021 не без проблем переиграла команду Латвии со счетом 2:1.
Матч завершился в основное время, и исходя из этого, немцы вышли в 1/4 финала турнира, вывив за собой Канаду.
Отметим, если бы немцы и хозяева турнира латвийцы в основное время сыграли вничью, то они бы и вышли в следующий раунд соревнований.
Таким образом, сборная Германии на старте плей-офф сыграет с командой Швейцарии.
Четвертьфиналы пройдут 3 июня.
ЧМ-2021. Группа В
Германия – Латвия 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 Петерка (Зайдер), 03:16
2:0 Небельс (Пфедерль, Райхел), 06:40
2:1 Аболс (Балинскис), 25:55
Вратари: Нидербергер – Калниньш
Ранее сборная Чехии уверенно переиграла словаков. Обе команды вышли в четвертьфинал ЧМ-2021.
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