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Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду

Но в комитете пока категорически противятся такой идее
Olympics Пекин-2022
07:59
Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду
Гэри Беттмэн / Фото: NHL.com

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что давно рассматривает вопрос о переносе хоккейного турнира с зимних на летние Олимпийские игры. Об этом функционер рассказал в эфире телеканала TNT.

По словам Беттмэна, он продвигает эту идею с середины 90-х годов прошлого века, но Международный олимпийский комитет (МОК) категорически не согласен с ним.

Отметим, что первый хоккейный турнир прошел на летней Олимпиаде в 1920 году, а на зимних ОИ он начал проходить с 1924 года.

Напомним, ранее в НХЛ объявили о том, что не отпустят хоккеистов на Олимпийские игры-2022.

Карен Агабекян
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Гэри Беттмэн МОК

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