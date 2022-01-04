Глава НХЛ признался, что более 20 лет убеждает МОК перенести хоккей на летнюю Олимпиаду

Но в комитете пока категорически противятся такой идее

Гэри Беттмэн / Фото: NHL.com

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что давно рассматривает вопрос о переносе хоккейного турнира с зимних на летние Олимпийские игры. Об этом функционер рассказал в эфире телеканала TNT.



По словам Беттмэна, он продвигает эту идею с середины 90-х годов прошлого века, но Международный олимпийский комитет (МОК) категорически не согласен с ним.

Отметим, что первый хоккейный турнир прошел на летней Олимпиаде в 1920 году, а на зимних ОИ он начал проходить с 1924 года.

Напомним, ранее в НХЛ объявили о том, что не отпустят хоккеистов на Олимпийские игры-2022.