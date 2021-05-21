Главный матч стартового дня ЧМ-2021. Россия – Чехия. Онлайн трансляция
ЧМ-2021. Группа А:
Россия - Чехия 1:1 (1:1)
9:26 1:1. Отыгрались чехи! Результативной получилась их контратака. Голом отметился Якуб Флек, ассистировал ему Михаэль Шпачек. Ошибся в этой ситуации российский вратарь Александр Самонов. Он не удержал шайбу и она свалилась в ворота.
4:16 1:0 в пользу сборной России. Анто Бурдасов точно бросил впритирку со штангой! Это была последняя секунда большинства россиян. Это первый гол турнира в Латвии. Ассистенты Бурдасова: Михаил Григоренко, Иван Морозов.
2:16 Чехия остается в меньшинстве. Удален Филип Гронек (опасная игра высокоподнятой клюшкой)
Матч начался
1-й период
Игру обслуживают: главные арбитры Тобиас Бъйорк (Швеция) и Микаэль Норд (Швеция), лайнсмены Андреас Кройер (Дания) и Людвиг Лундгрен (Шеция)
Все команды группы А
Состав сборной России:
Вратари
Самонов (Бочаров)
1-я пятерка
Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов
2-я пятерка
Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко
3-я пятерка
Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов
4-я пятерка
Дронов, Швец-Роговой – Каменев – Воронков, Тимкин
Главный тренер
Валерий Брагин
Состав сборной Чехии:
Вратари
Грубец (Вилл)
1-я пятерка
Д. Мусил – Гронек, Кубалик – Коварж – Врана
2-я пятерка
Гаек – Моравчик, Читил – Зохорна – Задина
3-я пятерка
Шулак – Витасек, Секач – Ганзль – Радил
4-я пятерка
Скленичка, Смейкал – А. Мусил – Флек, Шпачек
Главный тренер
Филип Песан
В пятницу 21-го мая в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. Первой большой игрой турнира будет поединок группы А между сборными России и Чехии.
Следите за принципиальным противостоянием двух хоккейных наций вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости.
Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Чехия.