Главный матч стартового дня ЧМ-2021. Россия – Чехия. Онлайн трансляция

Следим за первой большой игрой турнира в Латвии

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ЧМ-2021. Группа А:

Россия - Чехия 1:1 (1:1)

9:26 1:1. Отыгрались чехи! Результативной получилась их контратака. Голом отметился Якуб Флек, ассистировал ему Михаэль Шпачек. Ошибся в этой ситуации российский вратарь Александр Самонов. Он не удержал шайбу и она свалилась в ворота.

4:16 1:0 в пользу сборной России. Анто Бурдасов точно бросил впритирку со штангой! Это была последняя секунда большинства россиян. Это первый гол турнира в Латвии. Ассистенты Бурдасова: Михаил Григоренко, Иван Морозов.

2:16 Чехия остается в меньшинстве. Удален Филип Гронек (опасная игра высокоподнятой клюшкой)

Матч начался

1-й период

Игру обслуживают: главные арбитры Тобиас Бъйорк (Швеция) и Микаэль Норд (Швеция), лайнсмены Андреас Кройер (Дания) и Людвиг Лундгрен (Шеция)

Все команды группы А

Состав сборной России:

Вратари

Самонов (Бочаров)

1-я пятерка

Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов

2-я пятерка

Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко

3-я пятерка

Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов

4-я пятерка

Дронов, Швец-Роговой – Каменев – Воронков, Тимкин

Главный тренер

Валерий Брагин

Состав сборной Чехии:

Вратари

Грубец (Вилл)

1-я пятерка

Д. Мусил – Гронек, Кубалик – Коварж – Врана

2-я пятерка

Гаек – Моравчик, Читил – Зохорна – Задина

3-я пятерка

Шулак – Витасек, Секач – Ганзль – Радил

4-я пятерка

Скленичка, Смейкал – А. Мусил – Флек, Шпачек

Главный тренер

Филип Песан

В пятницу 21-го мая в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. Первой большой игрой турнира будет поединок группы А между сборными России и Чехии.

Следите за принципиальным противостоянием двух хоккейных наций вместе с нами в текстовой трансляции, которая будет доступна в этой новости.

Также смотрите прямую видео трансляцию матча Россия – Чехия.