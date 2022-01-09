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Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»

Карабаджак – о матче с СК «Сокол»
Хоккей Хоккейная Суперлига
09 января 19:14
Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»
Фото: hsu.com.ua

Главный тренер «Альтаира» Владимир Карабаджак подытожил результат матча регулярного чемпионата Суперлиги с СК «Сокол» (2:6).

Слова специалиста приводит пресс-служба Суперлиги:

Первый период начали неважно – с первых минут пропустили. В перерыве объяснили ребятам и рассказали, что делать. Вроде во втором подтянулись – 2:3 счет был.

Но, повторюсь, мы молодая команда и мы пока не можем терпеть. В конце третьего периода провалились – не хватает нам еще здоровья и мастерства. В игре в большинстве есть брак небольшой в передачах. Хотя и работали в последнее время, но что-то с завершением пока проблемы. Но будем дальше работать.

С новичком Владиславом Луговым будем еще разговаривать, еще толком не виделись. Задачи перед ним максимальные – он помогать нам должен. И я надеюсь, что скоро сможем взять свои очки. 

От матча с «Белым Барсом» ожидаем победы и надеюсь, что у нас это получится. А там посмотрим.

Игра «Альтаира» с «Белым Барсом» состоится 11 января. Трансляция пройдет на телеканале XSPORT+.

Олег Шумейко-младший
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