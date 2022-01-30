Главный тренер «Белого Барса» прокомментировал первую в истории клуба победу над СК «Сокол»

Фото: hsl.com.ua

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко дал комментарий после победы над СК «Сокол» (6:5 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч:



Ту паузу, которая у нас была, мы провели в тяжелом труде – тактическом, физическом и моральном. Много добавилось новых ребят и естественно за такой короткий срок нам нужно прийти к одному знаменателю и стать единым механизмом.

Сегодня мы сначала вели в счете, потом проигрывали, только затем смогли сравнять. Команда проявила характер и я считаю, что при равной игре нам больше повезло. Нам повезло, что Дима Попережай забил буллит и принес нам победу. Эта победа для всех наших болельщиков, для президента клуба, для наших ребят и их родных и близких.

Я думаю, что эта победа принесет уверенность игрокам. Это ориентир нашей игры на победу. Всегда, когда работаешь с командой, настраиваешь только на победу, поэтому к этому и хочется стремиться.