«Краматорск» «всухую» обыграл «Рулав Одд»
Главный тренер «Краматорска» рассказал об амбициозных целях команды
В ближайших матчах подопечные Олега Тимченко сыграют против «Сокола» и «Донбасса»
Фото: УХЛ
Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу над «Рулав Одд» (4:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ.
Поделитесь впечатлениями от игры Вашей команды в сегодняшнем матче.
Игра команды понравилась, победили.
В первом периоде было достаточно много моментов для реализации, но не получилось обыграть Олега Петрова. С чем это связано?
Реализация хромает, будем над этим работать.
Как оцените подготовку своей команды к сезону?
Есть еще над чем работать. Ребятам все это говорим, будем исправлять.
Какие задачи на следующие игры?
Задача одна – побеждать.
Следующие три соперника «Краматорска» – «Сокол», «Белый Барс» и «Донбасс».
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