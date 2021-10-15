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Главный тренер «Краматорска» рассказал об амбициозных целях команды

В ближайших матчах подопечные Олега Тимченко сыграют против «Сокола» и «Донбасса»
Хоккей УХЛ
13:56
Главный тренер «Краматорска» рассказал об амбициозных целях команды
Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу над «Рулав Одд» (4:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ.

Поделитесь впечатлениями от игры Вашей команды в сегодняшнем матче.

Игра команды понравилась, победили.

В первом периоде было достаточно много моментов для реализации, но не получилось обыграть Олега Петрова. С чем это связано?

Реализация хромает, будем над этим работать.

Как оцените подготовку своей команды к сезону?

Есть еще над чем работать. Ребятам все это говорим, будем исправлять.

Какие задачи на следующие игры?

Задача одна – побеждать.


Следующие три соперника «Краматорска» – «Сокол», «Белый Барс» и «Донбасс».

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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ХК Краматорск Олег Тимченко

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