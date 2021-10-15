Главный тренер «Краматорска» рассказал об амбициозных целях команды

Фото: УХЛ

Главный тренер «Краматорска» Олег Тимченко прокомментировал победу над «Рулав Одд» (4:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ.

Игра команды понравилась, победили.

В первом периоде было достаточно много моментов для реализации, но не получилось обыграть Олега Петрова. С чем это связано?

Реализация хромает, будем над этим работать.

Как оцените подготовку своей команды к сезону?

Есть еще над чем работать. Ребятам все это говорим, будем исправлять.

Какие задачи на следующие игры?

Задача одна – побеждать.