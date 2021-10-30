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Главный тренер «Кременчуга» ответил на вопрос о возвращении Денискина, дисквалифицированного за расизм

Игрок уже пропустил десять матчей
Хоккей УХЛ
30 октября 16:59
Главный тренер «Кременчуга» ответил на вопрос о возвращении Денискина, дисквалифицированного за расизм
Фото: УХЛ

Главный тренер «Кременчуга» Александр Савицкий рассказал, что не знает, когда форвард Андрей Денискин сможет вернуться на лед. Специалист посоветовал адресовать подобные вопросы президенту Федерации хоккея Украины Георгию Зубко.

Когда можно ожидать возвращение Денискина?

Вопрос по Андрею Денискину нужно задать Георгию Зубко (президент ФХУ – прим). Не знаю, что он здесь делает – вопрос не решается. Так что по нему не знаю.

Напомним, Денискина дисквалифицировали за проявление расизма в адрес экс-игрока «Донбасса» Джейлена Смерека. Форвард был отстранен 3+10 матчей. Он уже пропустил десять поединков.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Александр Савицкий Андрей Денискин

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