Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс 1:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен

Главный тренер сборной России: «Жаль Овечкина и Малкина»

Алексей Жамнов – о решении НХЛ не пускать игроков на Олимпийские игры-2022
Olympics Пекин-2022
18:35
Главный тренер сборной России: «Жаль Овечкина и Малкина»
Фото: ФХР

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры-2022:

«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться.

Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своем нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера».


Предыдущие Олимпийские игры также прошли без игроков НХЛ и тогда сборная России завоевала золото.

Напомним, в сборной США уже также отреагировали на решение НХЛ.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

IIHF не удовлетворила апелляцию России по поводу попавшегося на кокаине Кузнецове
IIHF не удовлетворила апелляцию России по поводу попавшегося на кокаине Кузнецове
Olympics Пекин-2022
16 декабря 15:47
Россия объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022
Россия объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022
Хоккей МЧМ-2022
14 декабря 16:03

Новости: Хоккей

В КХЛ произошел скандал. Перед матчем забыли о гимне Беларуси
В КХЛ произошел скандал. Перед матчем забыли о гимне Беларуси
КХЛ
19:38
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
18:46
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд
Из-за коронавируса АХЛ отменила Матч звезд
НХЛ
18:45
Главный тренер сборной России: «Жаль Овечкина и Малкина»
Главный тренер сборной России: «Жаль Овечкина и Малкина»
Пекин-2022
18:35
Сборная США: «Мы разочарованы таким решением НХЛ, но уважаем его»
Сборная США: «Мы разочарованы таким решением НХЛ, но уважаем его»
Пекин-2022
18:19
Официально! Игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх-2022
Официально! Игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх-2022
Пекин-2022
17:26
МЧМ-2022 состоится с ограниченным количеством болельщиков
МЧМ-2022 состоится с ограниченным количеством болельщиков
МЧМ-2022
09:21
«Вегас» не смог одолеть «Тампу» в единственном матче игрового дня НХЛ
«Вегас» не смог одолеть «Тампу» в единственном матче игрового дня НХЛ
НХЛ
08:59
«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
КХЛ
21 декабря 21:30
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости