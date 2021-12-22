Сборная США: «Мы разочарованы таким решением НХЛ, но уважаем его»
Главный тренер сборной России: «Жаль Овечкина и Малкина»
Алексей Жамнов – о решении НХЛ не пускать игроков на Олимпийские игры-2022
18:35
Фото: ФХР
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры-2022:
«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться.
Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своем нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера».
Предыдущие Олимпийские игры также прошли без игроков НХЛ и тогда сборная России завоевала золото.
Напомним, в сборной США уже также отреагировали на решение НХЛ.
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