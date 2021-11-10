Главный тренер сборной Венгрии дал оценку Украине

Команды проведут товарищеский матч 13 ноября

Фото: УХЛ

Главный тренер сборной Венгрии Шон Симпсон поделился мнением об уровне сборной Украины.

Знаете ли вы уже что-то о ваших будущих соперниках на турнире? Слышали ли что-нибудь об уровне игры украинской команды?

Я уважаю украинский хоккей – у них очень хорошая команда. Мы ожидаем очень хорошей игры. Италия также очень хорошая команда. Я думаю, что этот челлендж будет хорошим для всех команд, из-за высокой конкурентоспособности игр.

По Вашему мнению, какие украинские игроки являются самыми опасными для Вашей команды? И какие игроки сборной Венгрии будут наиболее опасными для сборной Украины?



Я никогда не зацикливаю внимание на отдельных игроках. Я считаю, что это командный вид спорта. Как я упоминал ранее, я думаю, что Украина сильная команда. Так что ожидаю матча с сильным соперником, что хорошо для нас. Мы также выступим хорошей командой, мы настроены на улучшение не индивидуальных игроков, а нашей командной игры. Я думаю, что обе команды будут очень хороши и это будет замечательная неделя.

Сборные Венгрии и Украины проведут товарищеский матч 13 ноября в рамках Euro Hockey Challenge.

Большое превью от XSPORT к предстоящим матчам сборной Украины.