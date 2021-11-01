«Краматорск» трижды забросил за три минуты и победил «Белый Барс»
Глеб Летов: «В «Краматорске» коллектив отличный, мы деремся друг за друга»
Защитник рассказал о тяжелой победе над «Рулав Одд»
Глеб Летов / Фото: УХЛ
Защитник «Краматорска» Глеб Летов высказался в комментарии пресс-службе клуба о победе над «Рулав Одд» (3:2).
«Выдался трудный матч, острая игра со множеством моментов. Связываю это с необычным для нас размером площадки. Скорость игры повышается и в связи с этим нужно быстрее принимать решения. Сегодня пришлось много играть в меньшинстве, но хотелось бы поблагодарить ребят, ведь все же выстояли, ловили шайбу на себя».
О своем голе в ворота «Рулав Одд».
«Андрей Жвачкин отлично поборолся в чужой зоне, выиграл единоборство и отдал отличный пас. Я бросил в ворота, потом шайба отскочила мне в конёк и потом снова в ворота. Судьи долго смотрели видео, чтобы убедиться, что у меня не было преднамеренного движения коньком».
Об атмосфере в «Краматорске».
«Атмосфера в команде рабочая, со всеми ребятами познакомился, коллектив отличный, мы деремся друг за друга».
«Краматорск» сейчас в турнирной таблице занимает четвертое место.
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