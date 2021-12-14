Константин Буценко: «Путем запугивания родителей и наложения санкций ФХУ пытается влиять на игроков»
Глеб Рыбальченко: «В украинском хоккее сложилась катастрофическая ситуация в связи с деструктивными действиями руководства ФХУ»
Директор «Мариуполя» прокомментировал сложную ситуацию в украинском хоккее
14 декабря 20:40
Глеб Рыбальченко / фото - hsl.com.ua
Директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко рассказал о причинах конфликта клубов с Федерацией хоккея Украины.
«В украинском хоккее сложилась катастрофическая ситуация в связи с деструктивными действиями руководства Федерации хоккея Украины. По некоторым клубам решение дисциплинарного комитета о дисквалификации или отстранении принимается в течение суток, а по другим клубам решения не принимаются месяцами.
Мы хотим прозрачных, открытых и понятных отношений внутри чемпионата, а получить мы их можем только в хоккейной Суперлиге. Для гармоничного развития хоккея в нашей стране нужна устойчивая платформа. А она может работать только благодаря открытым механизмам выборов президента и руководства, а также прозрачности в принятии решений».
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко рассказал о конфликте клубов с ФХУ.