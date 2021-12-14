Глеб Рыбальченко: «В украинском хоккее сложилась катастрофическая ситуация в связи с деструктивными действиями руководства ФХУ»

Глеб Рыбальченко / фото - hsl.com.ua

Директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко рассказал о причинах конфликта клубов с Федерацией хоккея Украины.

Мы хотим прозрачных, открытых и понятных отношений внутри чемпионата, а получить мы их можем только в хоккейной Суперлиге. Для гармоничного развития хоккея в нашей стране нужна устойчивая платформа. А она может работать только благодаря открытым механизмам выборов президента и руководства, а также прозрачности в принятии решений».