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Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»

На двоих команды забросили семь шайб
Хоккей УХЛ
15:46
Гол за 40 секунд до конца матча принес «Мариуполю» победу над «Кременчугом»
Фото: УХЛ

В рамках второго игрового дня на предсезонном турнире Открытый Кубок Донбасса «Мариуполь» встретился с «Кременчугом».

Более уверенно встречу начали «чайки», отличившись в воротах Горелова уже на четвертой минуте матча. Счет в поединке открыл новичок «Мариуполя» Лызин. При всех попытках кременчужан отыграть пропущенный гол, на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Мариуполя».

Старт второй двацатиминутки остался за «Кременчугом» – сначала Никулин сравнял счет, а затем Тютченко вывел команду из Кременчуга вперед. Отметим, что обе шайбы «горожане» забросили в неравных составах. Однако подопечные Сергея Витера недолго играли роль догоняющих – сначала Дорофеев после отличного паса от Щербатова снова сделал цифры на табло равными, а потом Кудрин с передачи того же Щербатова во второй раз вывел мариупольский клуб вперед.

На пятой минуте третьего периода «Кременчуг» снова сравнял счет – Денискин отличился в воротах Короваева. Однако, дальше, при шквале опасных атак, выйти вперед ни одному из кубов так и не удалось. Казалось, что судьба матча решиться за границами основного времен, когда Дорофеев за 40 секунд до конца третьего периода забросил четвертую шайбу и принес первую победу своей команде на Открытом Кубке Донбасса.

«Мариуполь» – «Кременчуг» 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

1:0 Лызин (Щербатов), 03:33;

1:1 Никулин (Григорян, Басков, больш.), 21:13;

1:2 Тютченко (Серанов, меньш.), 25:09;

2:2 Дорофеев (Щербатов, Кудрин), 33:13;

3:2 Кудрин (Щербатов), 36:12;

3:3 Денискин (Дубинин, больш.), 44:53;

4:3 Дрофеев (Костиков, Кирющенков), 59:18.

«Мариуполь»: Короваев (Дуве); Дорофеев-Алексеев, Олендаренко - Лысенко, Кудряшов - Зуев, Матусевич-Костарев; Милехин-Лызин-Щербатов, Кирющенков- Кудрин - Костиков, Благой-Мазур-Бабинец, Чердак-Луговой-Янишевский.

«Кременчуг»: Горелов (Гордюшин); Яковлев-Богачонок, Хришпенц-Григорян, Грицких - Толстушко, Тимофеев-Горлушко; Коробов-Дубинин-Денискин, Созонов-Никулин-Басков, Савченко-Каштанов-Градусов, Станко-Серанов-Тютченко.


Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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