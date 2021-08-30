Как Киев готовится к дебюту «Донбасса» в Лиге чемпионов
Голкипер «Донбасса» о дебюте в Лиге чемпионов: «Нужно выигрывать, нет других вариантов»
Янис Ворис рассказал, что команда готова в сложному графику
17:51
Янис Ворис / Фото: Донбасс
Вратарь «Донбасса» Янис Ворис
рассказал пресс-службе клуба о подготовке к матчам хоккейной Лиги чемпионов.
«Нужно выигрывать, нет других вариантов. Ждём болельщиков, команда заряжена: все хотят победы, у всех горят глаза. Думаю, будет хороший турнир».
О плотном графике.
«Не скажу, что очень тяжелый. У нас были хорошие двухнедельные сборы, все хорошо отработали. Я думаю, что мы будем готовы к Лиге чемпионов».
3 сентября «Донбасс» дебютирует в ХЛЧ с датским «Рунгстедом». Также соперниками команды Павла Микульчика в группе G станут французский «Руан» и австрийский «Клагенфурт».
Ранее стартовала продажа билетов на матч дончан с «Рунгстедом» во Дворце спорта.
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