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Голкипер «Донбасса» о дебюте в Лиге чемпионов: «Нужно выигрывать, нет других вариантов»

Янис Ворис рассказал, что команда готова в сложному графику

Хоккей Лига чемпионов
17:51
Голкипер «Донбасса» о дебюте в Лиге чемпионов: «Нужно выигрывать, нет других вариантов»
Янис Ворис / Фото: Донбасс

Вратарь «Донбасса» Янис Ворис рассказал пресс-службе клуба о подготовке к матчам хоккейной Лиги чемпионов.

«Нужно выигрывать, нет других вариантов. Ждём болельщиков, команда заряжена: все хотят победы, у всех горят глаза. Думаю, будет хороший турнир».

О плотном графике.

«Не скажу, что очень тяжелый. У нас были хорошие двухнедельные сборы, все хорошо отработали. Я думаю, что мы будем готовы к Лиге чемпионов».

3 сентября «Донбасс» дебютирует в ХЛЧ с датским «Рунгстедом». Также соперниками команды Павла Микульчика в группе G станут французский «Руан» и австрийский «Клагенфурт».

Ранее стартовала продажа билетов на матч дончан с «Рунгстедом» во Дворце спорта.

Карен Агабекян
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Донбасс

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