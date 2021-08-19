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Голкипер «Донбасса»: «Все ребята в матче со Словакией полностью отдавались на льду»

У Вориса после стартовой игры турнира в Словакии остались только положительные эмоции
Хоккей УХЛ
19:51
Голкипер «Донбасса»: «Все ребята в матче со Словакией полностью отдавались на льду»
Фото: hcdonbass.com

Вратарь «Донбасса» Янник Ворис поделился эмоциями от победы в первом матче на Мемориале Павла Забойника против сборной Словакии U-20 (6:3):

Настроение после игры хорошее, все ребята хорошо играли, полностью отдавались на льду. Игра не получилась легкой – хоккеисты сборной Словакии хорошо играли. Эмоции только положительные.

Перед игрой еще не было понятно кто из вратарей сыграет со старта, но я настраивался еще в гостинице, что может буду играть я.

Тяжело сказать, что пошло не так в первом периоде. Это хоккей – два броска, два гола. Мы тоже потом за одну минуты два гола забили.

После дороги тяжело было, не было тренировки – сразу на игру, но все равно, ребята молодцы, всем спасибо за хорошую игру.

Сильные стороны сборной Словакии? Ребята хорошо катаются и владеют шайбой, но мы показали, что можем лучше, показали хороший хоккей.

В завтрашнем матче будем бороться за победу – тут других вариантов нет.

Дончане проведут еще два матча на международном турнире в Словакии. Трансляции встреч смотрите на XSPORT.ua.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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