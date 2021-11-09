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Голкипер сборной Украины: «Любые игры в национальной команде всегда воодушевляют»

Петров заявил, что можно выигрывать у любой команды
Хоккей Сборная Украины
15:48
Голкипер сборной Украины: «Любые игры в национальной команде всегда воодушевляют» Эксклюзив
Олег Петров / Фото: hcdonbass.com

Голкипер сборной Украины и «Рулав Одда» Олег Петров рассказал XSPORT о тренировочном процессе и атмосфера внутри национальной команды:

Сборы проходят в штатном режиме. Тренируемся на земле, на льду – все хорошо. Заминка после каждого занятия – есть тренер по физподготовке.

Физическое состояние у всех игроков сейчас хорошее, ведь все на ходу в своих командах, клубах. Сыграли больше трети чемпионата. Думаю, набрали оптимальную форму.

График был насыщенный, но пока усталости не чувствуется. Много игр через день игрались, где-то накапливалась усталость, но в то же время и отдыхали нормально, восстанавливались.

Понимаем, что одна команда будет из элитного дивизиона, другая дивизионом выше. Но они такие же люди – две ноги, одна голова. Так что все равны. Мы не хуже их точно, так что может победить.

Любые игры в сборной, даже тренировочные, всегда воодушевляют. Приезжаешь немного окрыленный после тренировочного цикла в национальной команде. Конечно, и в клубных турнирах это пойдет на пользу.

Да, три вратаря, так что есть конкуренция. Но она рабочая, со всеми общаемся. Нашли общий язык, ведь все парни классные, позитивные. Так что все хорошо. Мы как одна семья – все друг друга поддерживают. Старички помогают молодым как можно быстрее влиться в коллектив.

12 и 13 ноября сборной Украины проведет товарищеские матчи против Италии и Венгрии соответственно. А уже в апреле 2022 года выступит на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Олег Шумейко-младший
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Олег Петров сборная Украины (хоккей)

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