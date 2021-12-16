Голкипер СК «Сокол»: «Первоначальная цель – это выйти в плей-офф»

Макаренко рассказал о задачах команда на свой первый сезон





Данила Макаренко / Фото: Суперлига

Голкипер СК «Сокол» Данила Макаренко высказался о победе над «Краматорском» (3:0) и об эмоциях в раздевалке после исторического матча.



– Во вторник, 14 декабря, в матче с «Краматорском» (0:3), команда во второй игре сезона заполучила первую победу в истории клуба. Как ты считаешь, за счёт чего удалось достичь такого результата на старте сезона?

– За счёт того, что мы играли дисциплинировано, как в атаке, так и в обороне, выполняли установку тренера.

– Настраивался ли на «Краматорск» по-особенному, ведь играл против бывших одноклубников?

– Я настраиваюсь на все команды одинаково. «Краматорск» создавал очень много моментов, было не легко.

– Ты оформил не только свой первый шатаут в сезоне, но и первый шатаут в истории хоккейной Суперлиги Украины. Насколько важны «сухие» матчи и какой настрой они задают на последующие игры?

– Самая главная задача – это ловить шайбы и помогать команде побеждать в каждом матче.

– Пару слов об атмосфере в раздевалке после исторической победы.

– У всех были положительные эмоции, и в такой дружной, боевой атмосферой готовимся к следующим играм.

– Команда собралась за неделю, некоторые игроки доехали сразу на первый матч. Как быстро нашли общий язык внутри коллектива?

– У нас было мало времени, поэтому нужно было сразу искать общий язык. Нам удалось это сделать быстро, особых трудностей не было.

– Коллектив сформирован из опытных, титулованных хоккеистов. Появление кого из игроков в команде больше всего тебя удивило?

– Коллектив собрался боевой, больше всего удивило появление Сергея Костицына, так как он играл в сильнейших хоккейных лигах мира: НХЛ и КХЛ. Очень приятно находится с таким опытным игроком в одной команде.

– Лидером «Сокола» в сезоне 2021/22 стал Денис Петрухно, его ассистентами Сергей Костицын и Сергей Дорофеев. Как выбирали капитана?

– Решение принимал тренерский штаб, все с этим решением были согласны.

– Следующий матч СК «Сокол» проведёт на домашней арене в Броварах против ещё одного новичка лиги – «Альтаира». Как будете готовится к игре? Чего ожидаешь от первого домашнего матча?

– Будем готовится на игру с боевым настроением и выходить побеждать. Будет очень интересная игра, ожидаем поддержку болельщиков на трибунах.

– Какую команду считаешь вашим главным конкурентом? С кем больше всего ожидаешь встречи?

– Я считаю, что в Суперлиге все команды боевые, поэтому будем готовиться на всех серьёзно.

– Какие цели ставит перед собой «Сокол» на дебютный сезон хоккейной Суперлиги Украины?

– Первоначальная цель – это выйти в плей-офф и там занимать самые высокие места в чемпионате. Пройти первые раунды, выйти в финал.

Напомним, у «Сокола» в нынешнем сезоне в двух матчах победа над «Краматорском» и поражение от «Мариуполя».