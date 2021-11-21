Голова КЗ СК «Краматорськ»: «Ми не погоджуємось з рішенням Дисциплінарного комітету ФХУ відносно Павла Тарана»

Карен Заргарян / фото - ХК Краматорск

Голова КЗ СК «Краматорськ» Карен Заргарян на офіційній сторінці клубу у Facebook надав коментар щодо рішення ФХУ дискваліфікувати захисника команди Павла Тарана.

СК «Краматорськ» є комунальним закладом, що діє виключно в межах законодавства України. Вимоги ФХУ відсторонити гравця ХК «Краматорськ» Павла Тарана від участі в усіх хокейних матчах тягне за собою порушення прав хокеїста з боку Клубу. СК «Краматорськ» не має правових підстав на відсторонення працівника Клубу, який не скоїв правопорушень в межах діючого чемпіонату України в якому приймає участь наша команда.

Не можна зрозуміти мотиви Федерації хокею України, яка не має діалогу з клубами та приймає такі однобокі рішення».