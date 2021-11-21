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Голова КЗ СК «Краматорськ»: «Ми не погоджуємось з рішенням Дисциплінарного комітету ФХУ відносно Павла Тарана»

Захисник брав участь в останніх матчах команди
Хоккей УХЛ
21 ноября 18:13
Голова КЗ СК «Краматорськ»: «Ми не погоджуємось з рішенням Дисциплінарного комітету ФХУ відносно Павла Тарана»
Карен Заргарян / фото - ХК Краматорск

Голова КЗ СК «Краматорськ» Карен Заргарян на офіційній сторінці клубу у Facebook надав коментар щодо рішення ФХУ дискваліфікувати захисника команди Павла Тарана.

«Ми не можемо погодитись з рішенням Дисциплінарного комітету ФХУ, щодо відсторонення основного гравця нашої хокейної команди. Павло Таран є працівником хокейного клубу, будь-яке перешкоджання виконанню трудових зобов'язань має розглядатися як грубе порушення трудових відносин між хокеїстом та клубом.

СК «Краматорськ» є комунальним закладом, що діє виключно в межах законодавства України. Вимоги ФХУ відсторонити гравця ХК «Краматорськ» Павла Тарана від участі в усіх хокейних матчах тягне за собою порушення прав хокеїста з боку Клубу. СК «Краматорськ» не має правових підстав на відсторонення працівника Клубу, який не скоїв правопорушень в межах діючого чемпіонату України в якому приймає участь наша команда.

Не можна зрозуміти мотиви Федерації хокею України, яка не має діалогу з клубами та приймає такі однобокі рішення».

Нагадаємо, ХК «Донбас» подав судові позови щодо неправомірних дій ФХУ.

 

Михаил Рыбак
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