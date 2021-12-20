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«Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем». Президент ФХУ угрожает 21-летнему вратарю сборной Украины

Запись голосового сообщения Георгия Зубко
Хоккей Хоккейная Суперлига
10:55
«Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем». Президент ФХУ угрожает 21-летнему вратарю сборной Украины
Георгий Зубко / фото - hsl.com.ua

20 декабря 2021 года представители Хоккейной Суперлиги Украины обратились к главе Национальной Полиции Украины Игорю Клименко из-за злоупотреблений полномочиями президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубко.

Так, 18 декабря Георгий Зубко на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором фактически признал что уже вынудил членов Дисциплинарного комитета ФХУ наложить санкции на участников Суперлиги, несмотря на то что настоящее проведение заседания ДК ФХУ планируется на 20 декабря.

Кроме того, Георгий Зубко отправил аудио-сообщение одному из хоккеистов, где прямо подтвердил что именно он принимает решение о лишении игроков права на участие в хоккейных соревнованиях в Украине и за границей, а также угрожал ему санкциями за переход из одного клуба в другой.

«Мне сегодня сказали, что ты рассматриваешь предложение перейти в какую-то команду, которая играет в так называемой Суперлиге. Артур, я хочу тебе дать совет от меня, потому что мне очень хочется, чтобы ты не допустил очень важную ошибку. А именно начал играть в этом соревновании. Почему? Потому что в понедельник дисциплинарный комитет примет окончательное решение по поводу дисквалификации всех спортсменов, которые играют в этой лиге. Навсегда. И мне бы очень не хотелось, чтобы в 21 год это была твоя последняя команда. Хоть тебе там и предлагают большие деньги.

Все говорят о том, что они со мной договорятся и соревнование будет легальным. Это неправда. Мне очень жаль всех, кто там останется, но это будет однозначно и бесповоротно. Попрошу всех еще раз подумать, потому что в нормальном чемпионате еще есть места. Да, может где-то платят меньше денег, еще что-то. Но это дает возможность продолжить карьеру хоккеиста. Нельзя будет уехать в конце сезона, ни в Польшу, ни в Америку – никуда, куда требуется официальный трансфертный лист. И все кто говорят, что они что-то со мной решат или еще что-то – это все невозможно. У меня есть все заключения, полное понимание законности всех наших действий со стороны международной Федерации. Это подтвердил публично президент международной Федерации. Мне очень жаль, потому что, к сожалению, очень много спортсменов не смогут дальше заниматься нормальным хоккеем ни в одной стране мира.

Поэтому я бы очень не хотел, чтобы ты был в их числе. Я говорю тебе как друг, даже не как президент Федерации. Подумай об этом. Я понимаю, что у тебя непростые отношения с тренерами, тебя хочет «Кременчуг». Может надо искать за границей место. Но сегодня играть в этом соревновании – это значит фактически закончить с официальным хоккеем».

Также в заявлении в Национальную Полицию отмечаются факты беспричинных открытий дисциплинарных разбирательств, применения наказаний в адрес игроков и клубов без установления вины и факта правонарушения, препятствование хозяйственной деятельности с использованием в личных целях статуса национальной организации.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 9)

Теги

Георгий Зубко

Комментарии 10

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20 декабря 2021г. 17:36
"Слуга На_ода" в действии. Там вся партия такая
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20 декабря 2021г. 17:26
А Жора урод ещё тот!
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20 декабря 2021г. 15:11
засветился неслабо жорик, репутация хуже некуда, а засвеченные никому не нужны, сольют в унитаз и забудут
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20 декабря 2021г. 14:52
Этот "умывальников начальник и мочалок командир" реально думает его Зе!команда прикроет в случае чего? 35 депутатов от СН которых его папа попросил подписаться против всех это немного  :)
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20 декабря 2021г. 13:21
Ах, гаденыш Зубко уже видя что любительская лига под эгидой ФХУ валится и игроки одтуда бегут в СУПЕРЛИГУ - решил угрозами из останавливать? Тварь конченая!
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20 декабря 2021г. 13:18
Зубко бздить, що Оганджаняна створить прецедент. Якщо він перейде з УХЛ до Суперліги, для ФХУ є загроза поступового відтоку гравців до Суперліги і перетворення УХЛ в аматорську лігу. Ясно, що гроші в суперлізі більші і ФХУ нема чим крити. Тому намагаються утримати гравців силою і шантажем.
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20 декабря 2021г. 12:35
Зе!мажеры пришли во власть. Дети депутатов первой волны. Артур игнорируй их. Им жизни год.
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20 декабря 2021г. 12:04
И где тут угроза?  Покажите мне ее. Это билет в один конец
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20 декабря 2021г. 13:06
Якщо зіграєш в суперлізі, більше не гратимеш в хокей до кінця життя! Ну і що це не погроза? Яке взагалі має право національна федерація якоїсь країни забороняти грати в інших країнах, інших чемпіонатах?  Це ж маразм. Заборонити може тільки IIHF і то, коли буде серйозна підстава, а не участь в неофіційній лізі.
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20 декабря 2021г. 13:11
билет в один конец пора выписать зубко и всей тупой зелёной голоте
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