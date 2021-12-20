«Говорю тебе как друг, сыграешь в Суперлиге – закончишь с хоккеем». Президент ФХУ угрожает 21-летнему вратарю сборной Украины

Запись голосового сообщения Георгия Зубко

Георгий Зубко / фото - hsl.com.ua

20 декабря 2021 года представители Хоккейной Суперлиги Украины обратились к главе Национальной Полиции Украины Игорю Клименко из-за злоупотреблений полномочиями президентом Федерации хоккея Украины Георгием Зубко.

Так, 18 декабря Георгий Зубко на своей странице в Facebook разместил сообщение, в котором фактически признал что уже вынудил членов Дисциплинарного комитета ФХУ наложить санкции на участников Суперлиги, несмотря на то что настоящее проведение заседания ДК ФХУ планируется на 20 декабря.

Кроме того, Георгий Зубко отправил аудио-сообщение одному из хоккеистов, где прямо подтвердил что именно он принимает решение о лишении игроков права на участие в хоккейных соревнованиях в Украине и за границей, а также угрожал ему санкциями за переход из одного клуба в другой.

«Мне сегодня сказали, что ты рассматриваешь предложение перейти в какую-то команду, которая играет в так называемой Суперлиге. Артур, я хочу тебе дать совет от меня, потому что мне очень хочется, чтобы ты не допустил очень важную ошибку. А именно начал играть в этом соревновании. Почему? Потому что в понедельник дисциплинарный комитет примет окончательное решение по поводу дисквалификации всех спортсменов, которые играют в этой лиге. Навсегда. И мне бы очень не хотелось, чтобы в 21 год это была твоя последняя команда. Хоть тебе там и предлагают большие деньги. Все говорят о том, что они со мной договорятся и соревнование будет легальным. Это неправда. Мне очень жаль всех, кто там останется, но это будет однозначно и бесповоротно. Попрошу всех еще раз подумать, потому что в нормальном чемпионате еще есть места. Да, может где-то платят меньше денег, еще что-то. Но это дает возможность продолжить карьеру хоккеиста. Нельзя будет уехать в конце сезона, ни в Польшу, ни в Америку – никуда, куда требуется официальный трансфертный лист. И все кто говорят, что они что-то со мной решат или еще что-то – это все невозможно. У меня есть все заключения, полное понимание законности всех наших действий со стороны международной Федерации. Это подтвердил публично президент международной Федерации. Мне очень жаль, потому что, к сожалению, очень много спортсменов не смогут дальше заниматься нормальным хоккеем ни в одной стране мира. Поэтому я бы очень не хотел, чтобы ты был в их числе. Я говорю тебе как друг, даже не как президент Федерации. Подумай об этом. Я понимаю, что у тебя непростые отношения с тренерами, тебя хочет «Кременчуг». Может надо искать за границей место. Но сегодня играть в этом соревновании – это значит фактически закончить с официальным хоккеем».

Также в заявлении в Национальную Полицию отмечаются факты беспричинных открытий дисциплинарных разбирательств, применения наказаний в адрес игроков и клубов без установления вины и факта правонарушения, препятствование хозяйственной деятельности с использованием в личных целях статуса национальной организации.