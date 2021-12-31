Гретцки уверен, что Овечкин побьет его бомбардирский рекорд в НХЛ

Легенда лиги не сомневается в россиянине

Уэйн Гретцки / Фото: SI Kids

Один из лучших игроков в истории хоккея Уэйн Гретцки заявил The New York Times, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд результативности в НХЛ.



«Нет никаких сомнений в том, что Овечкин обойдет меня. Думаю, что это прекрасно. Он идет по графику в 40-50 голов в прошлом году или даже больше. Нет сомневаюсь, что он в итоге побьет рекорд».

Отметим, что рекорд результативности Гретцки составляет 894 гола в регулярном чемпионате, а у Овечкина пока 752.

Напомним, ранее Овечкин повторил впечатляющее достижение легендарных Горди Хоу и Теему Селянне.