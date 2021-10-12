«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
Григорьев: «С «Клагенфуртом» будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень»
Защитник «Донбасса» – о заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов
Андрей Григорьев / Фото - УХЛЗащитник «Донбасса» Андрей Григорьев в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от заключительного матча группового раунда Лиги чемпионов с лидером квартета G «Клагенфуртом» (первая игра 3:4).
«Подходим, как и к остальным матчам, с боевым настроением, это будет рядовой поединок. Вне завимости от нашего турнирного положения, мы обязаны нашим болельщикам показывать хороший и качественный хоккей – это наша задача на предстоящий поединок. Будем выходить и всеми силами показывать наш максимальный уровень».
«В прошлой игре нам помешал дать результат первый период, все помнят, как он закончился. Нам нужно более сконцентрироваными выйти на игру, и я думаю, что все получится».
Напомним, что встреча 6 тура пройдет завтра, 13 октября. Трансляция матча «Клагенфурт» – «Донбасс» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало в 21:20.
Комментарии 0