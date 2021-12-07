Игорь Мережко: «Если ФХУ дисквалифицирует восемь игроков сборной, мы вообще в группе С окажемся. И будем играть против Испании и Мексики»

Эксклюзивное интервью защитника сборной Украины и тюменского «Рубина» XSPORT.ua

Интервью

Игорь Мережко / Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

В последние годы тюменский «Рубин» стал одним из самых стабильных клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Десять лет назад сибирский клуб был одним из претендентов на вступление в КХЛ, однако тогда этому воспрепятствовало плохое состояние его домашнего Дворца спорта, которое не соответствовало требованиям лиги.

С того времени «Рубин» успел победить в регулярном чемпионате ВХЛ, трижды сыграть в финале плей-офф и один раз выиграть Кубок Братины. Клуб реконструировал старую арену, а сам «Рубин» в этом сезоне является одним из лидеров регулярного чемпионата ВХЛ и без проблем должен пробиться в розыгрыш Кубка Петрова.

Украинский защитник Игорь Мережко проводит в тюменском клубе второй сезон и, несмотря на смену тренерского штаба (с нового сезона «Рубин» возглавляет его экс-игрок Денис Ячменев – прим.), является ключевым защитником команды. Более того, по сравнению с прошлым сезоном, 23-летний украинец стал гораздо чаще подключаться к атакам, и в этом чемпионате уже успел набрать 11 (5+6) очков в 29-ти матчах, что является третьим результатом среди защитников команды.

В эксклюзивном интервью XSPORT Мережко рассказал о своей игре в ВХЛ, планах на будущее и поделился мнением о текущем положении дел в украинском хоккее.

Об игре под руководством нового тренерского штаба

«У нас в этом году новый тренер. Только в прошлом году играли [вместе]. У нас весь тренерский состав новый, два тренера, которые в прошлом году еще были игроками и моими напарниками по защите. В этом году один из них главный тренер, а один – тренер по защитникам. Они в ногу идут со временем, у нас новые сборы, особо много мы не бегали, занимались тем, что нужно будет в сезоне. Поэтому мы сейчас в хороших кондициях, вся команда». С резинками больше занимались, больше прыжков было, никаких тяжелых штанг. Такого не было, как уже привыкли в Советском Союзе бегать по 10 километров или штанги по 150 килограмм. Мы ко всем на Вы, Денис Саныч и Константин Вадимыч (Константин Фаст – прим.), уже все привыкли. Все уже сразу с первого дня так называют, потому что это уже все-таки тренеры. К ним на Вы надо относиться. В принципе хоккей у нас тот же самый остался. Просто меньше криков, все, что нужно, они говорят, то, что не нужно, они не скажут тебе, как было с прошлым тренерским штабом. Тогда, может, перегибали, кричали побольше, чем нужно, в этом году с этим получше».

Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

О сезоне команды

«Мы начали хорошо вроде. Особо за таблицей не смотрим, просто играем. В Instagram подписан на лигу, иногда смотрю, кто где находится, а так особо не играет роль. Сейчас мы чуть попали в спад, но он бывает у всех. Мы уже свой прошли и будем дальше более ровно идти. Поэтому я как-то за это не переживаю, на каком мы месте будем. Главное – это плей-офф все-таки. Получается, мы дома плохо играем чего-то в этом году. Вроде и на стадион свой привычный вернулись, на котором не играли в прошлом сезоне. Он был на реконструкции и вот вернулись. Вроде и стадион, а все равно играем плохо, проигрываем часто. Вот на выезде из 24 очков мы 22 привезли, считай, две игры в овертайме проиграли и все. Остальные все выиграли, а дома у нас пока и в овертайме как-то не складывается. С буллитами у нас все в этом году зато здорово, пока все выиграли что было».

Отреконструированный Дворец спорта в Тюмени / Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen Отреконструированный Дворец спорта в Тюмени / Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

О системе игры в защите

«Я привык в Канаде играть. Мы постоянно играли в шесть защитников. Там как бы больше времени ты на льду. Не замечаешь, даже если сделал ошибку, грубо говоря: сыграл 5 минут или сыграл 20. Ты за 20 минут сделаешь что-то полезное, и твою ошибку, если она не прям существенная, никто не заметит. А так если ты играешь минут 10 и делаешь ошибку, то ее будут все тренеры помнить и ничего хорошего уже не заметят. А так мне нравится в шесть защитников играть. Мы какие-то играем игры в шесть, иногда нет. Просто сейчас еще состав у нас не полностью на сто процентов тренеры рассмотрели, еще люди приезжают, мы их смотрим. Поэтому после нового года, я думаю, уже примерно будет понятно, в каком составе мы будем заканчивать сезон, играть в плей-офф».

О переходе на более атакующую позицию

«Когда был в Канаде, там всегда объясняли, что ставят защитников на атаку или с прицелом на оборону. У меня был партнер в последний год, Келлин Адисон, вот он играл на атаку всегда, много набирал очков. Я там больше стоял в защите. Он там бегал, подключался, у него была скорость. Вот и я в «Рубине» второй год больше на атаку играю. Со мной выходят защитники, которые больше домоседы и особо не подключаются, поэтому я больше играю в атаке. В Канаде там игра туда-сюда больше. С «Рубином», особенно нашим звеном, мы больше владеем в атаке. Нам даже тренеры объясняют, как играть в защите, а мы постоянно говорим, что нам не особо это нужно – мы будем только в атаке играть. У нас пятерка больше атакующая, мы даже смеемся, что как будто в четыре нападающих играем. Я тоже закрываю вратаря где-то, открываюсь в атаке, бегаю помогаю там, потом в защиту. Конечно, это лучше, чем в защите, ты там сил много тратишь и не получаешь удовольствия. Все всегда нервничают, когда в защите играешь, ничего не получается. А когда в атаке, уже от этого ты получаешь удовольствие, это в хоккей играешь. Где-то пас, где-то подключился, где-то забил даже, если совсем повезло».

Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

Об улучшении результативности, по сравнению с прошлым сезоном

«Да не знаю, наверное, больше залетело. В прошлом году мало залетело, больше было передач. В этом году больше повезло, то, что должно было в прошлом году залететь, сейчас залетает. Поэтому такое. В этом году передач поменьше пока что, никто не хочет забивать с моих пасов, наверное. У нас просто вот Осипов, забил, я не знаю сколько, уже штук восемь наверно (девять шайб – прим.). Капитан у нас. Он бросает очень много, как Овечкин. У него очень сильный бросок, и он просто всегда, как только ему только дают пас – бросает. Он даже со средней зоны по пять раз за игру бросает, поэтому у него такой процент маленький. Если б он бросал столько же, сколько и я, у него б процент был бы девяносто, наверное».

Об одном из лучших в команде коэффициентов полезности (+8)

«Я же говорю, мы забиваем много. Пропускаем, конечно, но и забиваем много. Мы в атаке играем, получаем удовольствие, забиваем, радуемся голам все вместе. Ты выходишь и играешь просто против них. Я думаю, на нас особо не настраиваются. Везде пишут, что мы третье звено, но мы незаметно хорошо играем. Просто все думают – ага, они в третьем, они не очень хорошие».

Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

О всего лишь одном удалении за 29 матчей

«Я же и говорю, что когда немного удалений, то это и показывает, что мы вообще в защите не играем. Ну, может, у нападающих какие-то там дурацкие удаления, кто-то им на клюшку наступил, но в защите мы, получается, вообще не играем. Поэтому так и выходит, что ноль удалений, ну и, наверное, в России без драк, как в Канаде. Нельзя где-то пять минут получить за драки, поэтому особо и нет удалений. Я и по детству особо много не удалялся, пока в Канаду не попал».

О желании подраться

«Иногда очень хочется, но тут люди не все хотят драться. Видят меня, и никто не хочет сразу драться. В принципе, игры так получаются, что если выигрываем или накал, там уже смысла нет. В Канаде, если мы проигрывали кому-то, то там уже нужно было подраться. Здесь такого нет, мы если и проигрываем, то в овертайме или в одну шайбу. Надо идти спасать, так сказать, родину».

Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen Фото - instagram.com/hc_rubin_tyumen

Об уровне своей игры и прогрессе

«Расту, набираюсь уверенности. Играю больше в этом году намного, чем в прошлом. Больше доверяют, больше в большинстве, больше в меньшинстве, поэтому, конечно, расту. Больше уверенности и больше, так сказать, на меня надежд. Поэтому надо выходить и делать свою работу правильно. Я думаю, что до пика еще очень далеко. Надеюсь, что это только четверть моей всей силы и опыта, которые я еще могу показать. Потому что, как говорил один человек, с которым я хорошо общался: «Лучшие защитники раскрываются к 30 годам».

О завершении контракта с «Рубином» после этого сезона и дальнейших перспективах

«Конечно, хочется играть всегда на лучшем уровне, и хочется поиграть в Европе. Там тоже хорошие чемпионаты, поэтому ты всегда играешь так, чтобы куда-то попасть по итогу в хорошие чемпионаты и поиграть там много лет».

Фото - ФХУ Фото - ФХУ

О санкциях ФХУ по отношению к игрокам «Донбасса»

«Я думаю, «Донбасс» всегда отпустит своих игроков на чемпионат мира. Они все-таки столько лет представляли сборную Украины. Поэтому я думаю, что проблем с чемпионатом мира не будет. Они точно отпустят игроков, и все лучшие будут играть на чемпионате мира. Я думаю, что их не могут никак дисквалифицировать. Это будет очень глупо со стороны президента Федерации, если он дисквалифицирует восемь лучших игроков нашей сборной. Тогда мы что, в группе С вообще окажемся? И будем играть против Испании и Мексики? Это тогда вообще уже будет позор».

О перспективах украинской Суперлиги

«Я не знаю, что из себя будет Суперлига представлять, но так как это создал «Донбасс», думаю, все равно она не умрет через два месяца. Да и команды там тоже неплохие. И «Сокол» вроде какой-то там создали, посмотрим кто там будет. Главное, чтобы играло больше украинцев, и чтобы они развивались в своих командах».

Напомним, первый сезон украинской хоккейной Суперлиги стартует 8 декабря матчем между «Донбассом» и «Краматорском».