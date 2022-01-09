Бывший игрок «Рулав Одда» перешел в Суперлигу

Владислав Луговой пополнил ряды «Альтаира»

фото / Владислав Луговой

Двукратный чемпион Украины Владислав Луговой перешел в ХК «Альтаир», сообщает пресс-служба клуба.



В чемпионатах Украины, помимо «Рулава», Луговой выступал за «Кременчуг», «Донбасс», херсонский «Днепр» и «Мариуполь». Всего в 241 матче национального первенства форвард набрал 175 (74+101) очков, дважды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем серебряных медалей, а в сезоне 2014/15 с 26-ю очками стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Контракт Лугового с «Альтаиром» действует до конца сезона-2022/2023. В составе новой команды хоккеист будет выступать под номером 71.