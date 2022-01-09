Бывший игрок «Рулав Одда» перешел в Суперлигу

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Хоккей (17 событий из 25) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Альтаир - СК Сокол 2:6 Окончен
18:00 Донбасс - Белый Барс 4:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс 3:4 Окончен
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс 5:4 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс 2:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс 1:2 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Детройт Ред Уингс 4:0 Окончен
21:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс 4:3 Окончен
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
20:00 Фрелунда - Регле -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован

Бывший игрок «Рулав Одда» перешел в Суперлигу

Владислав Луговой пополнил ряды «Альтаира»
Хоккей Хоккейная Суперлига
08 января 21:32
Бывший игрок «Рулав Одда» перешел в Суперлигу
фото / Владислав Луговой

Двукратный чемпион Украины Владислав Луговой перешел в ХК «Альтаир», сообщает пресс-служба клуба.

В чемпионатах Украины, помимо «Рулава», Луговой выступал за «Кременчуг», «Донбасс», херсонский «Днепр» и «Мариуполь». Всего в 241 матче национального первенства форвард набрал 175 (74+101) очков, дважды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем серебряных медалей, а в сезоне 2014/15 с 26-ю очками стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Контракт Лугового с «Альтаиром» действует до конца сезона-2022/2023. В составе новой команды хоккеист будет выступать под номером 71.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рулав Одд ХК Альтаир Владислав Луговой

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
9 января 2022г. 19:18
гей -зубко, погрозит дисквалификацией? или уже усрался
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»
Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»
Хоккей Хоккейная Суперлига
09 января 19:14
Тренер СК «Сокол» остался доволен дебютом Оганджаняна
Тренер СК «Сокол» остался доволен дебютом Оганджаняна
Хоккей Хоккейная Суперлига
09 января 18:24
1
«Рулав Одд» запретил ФХУ использовать свои логотипы и название «берсерки», а также потребовал опровергнуть ложную информацию
«Рулав Одд» запретил ФХУ использовать свои логотипы и название «берсерки», а также потребовал опровергнуть ложную информацию
Хоккей УХЛ
09 января 16:45
4
Шесть очков Марченкова помогли СК «Сокол» обыграть «Альтаир»
Шесть очков Марченкова помогли СК «Сокол» обыграть «Альтаир»
Хоккей Хоккейная Суперлига
09 января 15:30
2
Суперлига. «Альтаир» — «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Альтаир» — «Сокол». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
09 января 13:27
В «Рулав Одд» удивились заявлению ФХУ о переименовании клуба и снялись с УХЛ
В «Рулав Одд» удивились заявлению ФХУ о переименовании клуба и снялись с УХЛ
Хоккей УХЛ
08 января 23:06
2

Новости: Хоккей

«Детройт» в драматичном матче уступил «Анахайму»
«Детройт» в драматичном матче уступил «Анахайму»
НХЛ
08:51
﻿КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон
﻿КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон
КХЛ
09 января 22:46
«Нефтехимик» в серии буллитов обыграл московское «Динамо», «Металлург» в овертайме проиграл «Барысу»
«Нефтехимик» в серии буллитов обыграл московское «Динамо», «Металлург» в овертайме проиграл «Барысу»
КХЛ
09 января 21:32
Тренер «Белого Барса»: «Самоотверженностью и самоотдачей ребят я очень доволен»
Тренер «Белого Барса»: «Самоотверженностью и самоотдачей ребят я очень доволен»
Хоккейная Суперлига
09 января 21:00
Павел Микульчик: «С реализацией у нас пока проблемы»
Павел Микульчик: «С реализацией у нас пока проблемы»
Хоккейная Суперлига
09 января 20:49
«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»
«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»
Хоккейная Суперлига
09 января 20:18
В НХЛ опровергли информацию о том, что россиянам позволят выступить на ОИ-2022
В НХЛ опровергли информацию о том, что россиянам позволят выступить на ОИ-2022
НХЛ
09 января 19:39
Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»
Главный тренер «Альтаира»: «Нам не хватает здоровья и мастерства»
Хоккейная Суперлига
09 января 19:14
Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
09 января 18:29
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости