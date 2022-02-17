СК «Сокол» поднял огромный флаг над Киевом и представил новую форму
Игрок сборной Беларуси может продолжить карьеру в хоккейной Суперлиге
Роман Дюков ведет переговоры с СК «Сокол»
14:53
Фото: vk.com
Белорусский защитник Роман Дюков сообщил, что, скорее всего, продолжит карьеру в Суперлиге Париматч.
26-летний хоккеист недавно расторг контракт с солигорским «Шахтером» и сейчас близок к переходу в СК «Сокол»:
«Некоторые клубы проявляют интерес, но так как трансферное окно уже почти во всех лигах закрыто, то выбора у меня немного, так как обстоятельства связали меня по рукам, но он есть. Хочу еще поиграть в хоккей в этом сезоне. Скорее всего, поеду в украинский СК «Сокол».
Дюков дважды выступал в составе сборной Беларуси на чемпионатах мира. Помимо этого, у него есть опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо».
В этом сезоне защитник провел 46 игр в составе солигорского «Шахтера» и набрал 13 (0+13) очков, при показателе полезности +7.
Напомним, перед СК «Сокол» стоит задача выиграть чемпионат.
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