Игрок сборной Беларуси может продолжить карьеру в хоккейной Суперлиге

Роман Дюков ведет переговоры с СК «Сокол»

Фото: vk.com

Белорусский защитник Роман Дюков сообщил, что, скорее всего, продолжит карьеру в Суперлиге Париматч.

26-летний хоккеист недавно расторг контракт с солигорским «Шахтером» и сейчас близок к переходу в СК «Сокол»:

«Некоторые клубы проявляют интерес, но так как трансферное окно уже почти во всех лигах закрыто, то выбора у меня немного, так как обстоятельства связали меня по рукам, но он есть. Хочу еще поиграть в хоккей в этом сезоне. Скорее всего, поеду в украинский СК «Сокол».

Дюков дважды выступал в составе сборной Беларуси на чемпионатах мира. Помимо этого, у него есть опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо».

В этом сезоне защитник провел 46 игр в составе солигорского «Шахтера» и набрал 13 (0+13) очков, при показателе полезности +7.

Напомним, перед СК «Сокол» стоит задача выиграть чемпионат.