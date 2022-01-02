На МЧМ-2022 еще пять случаев заражения коронавирусом
Игрок сборной России о причинах распространения COVID-19 на МЧМ-2022: «В отеле работала парикмахерская и несколько ресторанов»
Хоккеист уверен, что это единственный вариант
Ярослав Аскаров / Фото: Чемпионат
Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров рассказал ТАСС о том, где его партнеры по команде могли заразиться в Канаде на молодежном чемпионате мира-2022.
«В отеле работала парикмахерская, несколько ресторанов: другим путем никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все хорошо было».
Напомним, ранее в IIHF решили преждевременно остановить МЧМ-2022 из-за распространившихся случаев заражения коронавирусом.
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