Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен

Игрок сборной России о причинах распространения COVID-19 на МЧМ-2022: «В отеле работала парикмахерская и несколько ресторанов»

Хоккеист уверен, что это единственный вариант
Хоккей МЧМ-2022
18:59
Игрок сборной России о причинах распространения COVID-19 на МЧМ-2022: «В отеле работала парикмахерская и несколько ресторанов»
Ярослав Аскаров / Фото: Чемпионат

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров рассказал ТАСС о том, где его партнеры по команде могли заразиться в Канаде на молодежном чемпионате мира-2022.

«В отеле работала парикмахерская, несколько ресторанов: другим путем никак коронавирус не мог попасть. С финнами, которые приехали не совсем здоровыми, мы не играли, а у остальных команд все хорошо было».

Напомним, ранее в IIHF решили преждевременно остановить МЧМ-2022 из-за распространившихся случаев заражения коронавирусом.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная России (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Отец Мичкова: «Второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация»
Отец Мичкова: «Второй тест был отрицательным. Подозреваем, что это была какая-то провокация»
Хоккей МЧМ-2022
29 декабря 2021г. 22:08
Нападающий сборной России сдал положительный тест на COVID-19
Нападающий сборной России сдал положительный тест на COVID-19
Хоккей МЧМ-2022
29 декабря 2021г. 21:48
России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022
России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022
Хоккей МЧМ-2022
29 декабря 2021г. 20:56
МЧМ-2022. Словакия – Россия. Видео трансляция
МЧМ-2022. Словакия – Россия. Видео трансляция
Хоккей МЧМ-2022
29 декабря 2021г. 15:20
Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию
Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию
Хоккей МЧМ-2022
28 декабря 2021г. 07:39
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
МЧМ-2022. Россия – Швейцария. Видео трансляция
Хоккей МЧМ-2022
27 декабря 2021г. 21:42

Новости: Хоккей

Игрок сборной России о причинах распространения COVID-19 на МЧМ-2022: «В отеле работала парикмахерская и несколько ресторанов»
Игрок сборной России о причинах распространения COVID-19 на МЧМ-2022: «В отеле работала парикмахерская и несколько ресторанов»
МЧМ-2022
18:59
«Мальчик, папирос нам принеси – мы домой летим». Рассказываем, что произошло в самолете сборной России
«Мальчик, папирос нам принеси – мы домой летим». Рассказываем, что произошло в самолете сборной России
МЧМ-2022
14:30
Бывший игрок ХК «Рулав Одд» – о задолженностях в клубе: «Спонсор заблокировал мой номер во всех соцсетях»
Бывший игрок ХК «Рулав Одд» – о задолженностях в клубе: «Спонсор заблокировал мой номер во всех соцсетях»
УХЛ
13:29
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в «Зимней классике», «Нэшвилл» разгромил «Чикаго»
«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в «Зимней классике», «Нэшвилл» разгромил «Чикаго»
НХЛ
09:35
«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Детройтом», «Тампа-Бэй» уступила «Рейнджерс»
«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Детройтом», «Тампа-Бэй» уступила «Рейнджерс»
НХЛ
01 января 07:20
Шведский защитник НХЛ: «Очень злит, что нас не пустили»
Шведский защитник НХЛ: «Очень злит, что нас не пустили»
НХЛ
31 декабря 2021г. 22:57
Гретцки уверен, что Овечкин побьет его бомбардирский рекорд в НХЛ
Гретцки уверен, что Овечкин побьет его бомбардирский рекорд в НХЛ
НХЛ
31 декабря 2021г. 16:53
Перспективный украинский нападающий и легионер пополнили состав «Краматорска»
Перспективный украинский нападающий и легионер пополнили состав «Краматорска»
Хоккейная Суперлига
31 декабря 2021г. 13:26
Новогоднее поздравление Бориса Колесникова
Новогоднее поздравление Бориса Колесникова
Хоккейная Суперлига
31 декабря 2021г. 11:05
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости