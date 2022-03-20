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Стронгмен. Чемпионат Украины. 95кг

Игроки ХК «Донбасс» отправились в сборную Украины

Хоккеисты начинают подготовку в предстоящему Чемпионату мира
Хоккей Хоккейная Суперлига
20 марта 12:00
Игроки ХК «Донбасс» отправились в сборную Украины
Фото: hcdonbass.com

Хоккеисты донецкого «Донбасса» отправились в национальную сборную команду Украины.

В настоящее время в расположение команды следуют Богдан Дьяченко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Дмитрий Игнатенко, Илья Коренчук, Александр Пересунько и Феликс Морозов.

Как сообщает сайт Международной федерации хоккея, Совет IIHF изменил даты и время проведения нескольких Чемпионатов мира в 2022 году, а также обсудил ситуацию с Чемпионатом мира 2023 года.

Несколько изменений затронули сборные команды Украины. Отмечается, что национальная и юниорская сборные команды Украины по прежнему заявлены для участия в Чемпионатах мира в Дивизионе I группы В.

В то же время, по запросу Польской ассоциации хоккея, Совет IIHF одобрил перенос Чемпионата мира в Дивизионе I группы B чемпионата мира по хоккею 2022 года в Польше из Катовице в Тыхы. Местом проведения станет Зимний стадион (Stadion Zimowy). В турнире примут участие Польша, Япония, Эстония, Украина и Сербия.

Турнир запланирован на конец апреля, новое расписание игр и даты будут объявлены в ближайшее время.

Рене Тер Велде
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Теги

Донбасс Богдан Дьяченко Виталий Андрейкив Дмитрий Игнатенко Илья Коренчук Александр Пересунько Феликс Морозов

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