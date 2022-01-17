IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея

Люк Тардиф инициировал создание Президентской рабочей группы по клубам, лигам и национальным членам-ассоциациям

Фото - IIHF

На прошлой неделе в Цюрихе состоялось первое заседание Президентской рабочей группы по клубам, лигам и национальным членам-ассоциациям европейского хоккея. Этот форум является одной из инициатив нового главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который был избран на свой пост осенью прошлого года.

Главная цель рабочей группы – разбор тем, не входящих в мандат различных комитетов IIHF. Главная ее примечательность – широкий круг участников. Всего их было 50, некоторые присутствовали в Цюрихе, некоторые подключились по видеосвязи. Европейские клубы были представлены через Альянс европейских хоккейных клубов (EHC), высшие национальные лиги Европы через Hockey Europe и хоккейную Лигу чемпионов, IIHF презентовали несколько членов Совета IIHF и генеральный секретарь организации. Помимо этого, несколько ведущих хоккейных лиг Старого света отдельно прислали на заседание рабочих групп своих делегатов.

Отметим, что чемпион Украины донецкий «Донбасс», исходя из этого, был представлен на форуме сразу двумя организациями – как член EHC, а также как участник последнего сезона ХЛЧ.

Ранее IIHF предпринимала попытки объединить столь широкое представительство, но в предыдущие годы все это носило эпизодический характер. В частности, Хоккейный форум в 2012 году собрал за круглым столом представителей клубов, лиг, ассоциаций и IIHF. Однако теперь эта идея будет носить постоянный характер и оформлена в виде Президентской рабочей группы.

«Мы хотим большего общения, лучшего обмена, передачи знаний и более тесного сотрудничества между группами», – сказал на открытии Форума Тардиф.

Также президент IIHF объяснил участникам, как теперь будет устроена структура отдельных комитетов и рабочих групп IIHF.

Люк Тардиф во время заседания Форума / Фото - twitter.com/EHCAlliance Люк Тардиф во время заседания Форума / Фото - twitter.com/EHCAlliance

Главными темами для обсуждения были международный календарь, судейство с новым Единым сводом правил, программа обмена судьями, предстоящие Зимние Олимпийские игры, а также необходимость установления и закрепления диалога между новым руководством IIHF и клубами и лигами.

Именно последний вопрос был самым важным для представителей клубов и лиг, присутствовавших на Форуме.

«От Альянса европейских хоккейных клубов мы поручаем президенту Тардифу эту инициативу [установления диалога], — сказал управляющий директор EHC Шимон Шемберг. – Мы чувствуем, что новое руководство IIHF искренне желает начать устойчивый диалог между мировым руководящим органом и профессиональными клубами и лигами».

Такая инициатива Тардифа и EHC является очень важным инструментом, в том числе, для решения конфликта в украинском хоккее между национальной Федерацией и клубами. Именно для решения этого вопроса Тардиф на прошлой неделе посещал Украину.

«Все остались довольны. Был позитивный настрой и все пошли домой с хорошим настроением. Все участники знают, что это будет непросто, но все понимают важность этой рабочей группы и готовы внести свой вклад», – сказал Тардиф после встречи.

Что касается стартующей уже через несколько недель Олимпиады в Пекине, то для Тардифа она будет серьезной проверкой. Сам президент IIHF считает, что эти Игры покажут пример слаженной работы Международной федерации, лиг и клубов.

«Мы хотим, чтобы все было скоординировано и чтобы игроки могли пройти тестирование и подготовиться в соответствии с Playbooks Зимних Олимпийских игр, безопасно добраться до Пекина вовремя и с учетом различных графиков лиг и клубов. Это будет первая практическая проверка координации между клубами, лигами, национальными ассоциациями и IIHF после нашей встречи».

После отказа НХЛ от поездки на Олимпиаду от взаимодействия различных хоккейных организаций с МОК и организаторами Пекина-2022 будет зависеть безопасное проведение олимпийского турнира.

В целом, создание Президентской рабочей группы является первым веянием перемен в застоявшейся структуре IIHF за почти 30 лет правления Рене Фазеля. Будем надеяться, что эти изменения положительным образом повлияют и на украинский хоккей.

Во второй раз этот Форум соберется уже в марте.