IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Хоккей (14 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Донбасс - Мариуполь 3:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Флорида Пантерс - Коламбус Блу Джекетс 9:2 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс 4:0 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 3:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Анахайм Дакс 3:0 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Колорадо Эвеланш 0:5 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Перенесен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингс 1:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинс 1:2 Окончен
21:00 Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 2:0 Перерыв
Хоккей (6 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
20:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс 2:3 Окончен
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 2:0 Перерыв
23:00 Аризона Койотис - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
23:00 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея

Люк Тардиф инициировал создание Президентской рабочей группы по клубам, лигам и национальным членам-ассоциациям
Хоккей Хоккей в Европе
16:13
IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея
Фото - IIHF

На прошлой неделе в Цюрихе состоялось первое заседание Президентской рабочей группы по клубам, лигам и национальным членам-ассоциациям европейского хоккея. Этот форум является одной из инициатив нового главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который был избран на свой пост осенью прошлого года.

Главная цель рабочей группы – разбор тем, не входящих в мандат различных комитетов IIHF. Главная ее примечательность – широкий круг участников. Всего их было 50, некоторые присутствовали в Цюрихе, некоторые подключились по видеосвязи. Европейские клубы были представлены через Альянс европейских хоккейных клубов (EHC), высшие национальные лиги Европы через Hockey Europe и хоккейную Лигу чемпионов, IIHF презентовали несколько членов Совета IIHF и генеральный секретарь организации. Помимо этого, несколько ведущих хоккейных лиг Старого света отдельно прислали на заседание рабочих групп своих делегатов.

Отметим, что чемпион Украины донецкий «Донбасс», исходя из этого, был представлен на форуме сразу двумя организациями – как член EHC, а также как участник последнего сезона ХЛЧ.

Ранее IIHF предпринимала попытки объединить столь широкое представительство, но в предыдущие годы все это носило эпизодический характер. В частности, Хоккейный форум в 2012 году собрал за круглым столом представителей клубов, лиг, ассоциаций и IIHF. Однако теперь эта идея будет носить постоянный характер и оформлена в виде Президентской рабочей группы.

«Мы хотим большего общения, лучшего обмена, передачи знаний и более тесного сотрудничества между группами», – сказал на открытии Форума Тардиф.

Также президент IIHF объяснил участникам, как теперь будет устроена структура отдельных комитетов и рабочих групп IIHF.

Люк Тардиф во время заседания Форума / Фото - twitter.com/EHCAlliance
Люк Тардиф во время заседания Форума / Фото - twitter.com/EHCAlliance

Главными темами для обсуждения были международный календарь, судейство с новым Единым сводом правил, программа обмена судьями, предстоящие Зимние Олимпийские игры, а также необходимость установления и закрепления диалога между новым руководством IIHF и клубами и лигами.

Именно последний вопрос был самым важным для представителей клубов и лиг, присутствовавших на Форуме.

«От Альянса европейских хоккейных клубов мы поручаем президенту Тардифу эту инициативу [установления диалога], — сказал управляющий директор EHC Шимон Шемберг. – Мы чувствуем, что новое руководство IIHF искренне желает начать устойчивый диалог между мировым руководящим органом и профессиональными клубами и лигами».

Такая инициатива Тардифа и EHC является очень важным инструментом, в том числе, для решения конфликта в украинском хоккее между национальной Федерацией и клубами. Именно для решения этого вопроса Тардиф на прошлой неделе посещал Украину.

«Все остались довольны. Был позитивный настрой и все пошли домой с хорошим настроением. Все участники знают, что это будет непросто, но все понимают важность этой рабочей группы и готовы внести свой вклад», – сказал Тардиф после встречи.

Что касается стартующей уже через несколько недель Олимпиады в Пекине, то для Тардифа она будет серьезной проверкой. Сам президент IIHF считает, что эти Игры покажут пример слаженной работы Международной федерации, лиг и клубов.

«Мы хотим, чтобы все было скоординировано и чтобы игроки могли пройти тестирование и подготовиться в соответствии с Playbooks Зимних Олимпийских игр, безопасно добраться до Пекина вовремя и с учетом различных графиков лиг и клубов. Это будет первая практическая проверка координации между клубами, лигами, национальными ассоциациями и IIHF после нашей встречи».

После отказа НХЛ от поездки на Олимпиаду от взаимодействия различных хоккейных организаций с МОК и организаторами Пекина-2022 будет зависеть безопасное проведение олимпийского турнира.

В целом, создание Президентской рабочей группы является первым веянием перемен в застоявшейся структуре IIHF за почти 30 лет правления Рене Фазеля. Будем надеяться, что эти изменения положительным образом повлияют и на украинский хоккей.

Во второй раз этот Форум соберется уже в марте.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

IIHF Люк Тардиф

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
17 января 2022г. 20:38
«Тартю́ф, или Обма́нщик» — комедийная пьеса Мольера, написанная в 1664 году. Пьеса широко ставилась на сценах театров по всему миру и сохраняется в репертуаре до нашего времени.

Зубко пробитое очко, петух
0 0
Ответить
17 января 2022г. 20:37
что там с Зубко? публично  рододендрон , зализывает жопу (раны)
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

IIHF не позволит ни одному игроку НХЛ выступить на Олимпийских играх-2022
IIHF не позволит ни одному игроку НХЛ выступить на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
13 января 19:40
Сроки и место проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады в Пекине
Сроки и место проведения МЧМ-2022 станут известны во время Олимпиады в Пекине
Хоккей МЧМ-2022
13 января 12:39
Борис Колесников: «В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас»
Эксклюзив Борис Колесников: «В нынешнем виде Федерацию мы видеть не хотим, эта организация умерла для нас»
Хоккей Хоккейная Суперлига
13 января 10:33
14
ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
Хоккей УХЛ
13 января 10:05
4
О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Эксклюзив О чем на самом деле говорили с президентом IIHF Люком Тардифом. Эксклюзив XSPORT!
Хоккей Хоккей в Европе
11 января 15:07
4
Варламов: «Причиной приезда Тардифа в Украину стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ»
Тема дня Варламов: «Причиной приезда Тардифа в Украину стал кризис в украинском хоккее, к которому привела политика ФХУ»
Хоккей Хоккейная Суперлига
11 января 10:58
6

Новости: Хоккей

«Краматорск» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
«Краматорск» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
Хоккейная Суперлига
20:58
В УХЛ подобрали игрока, которого отзаявил клуб Суперлиги
В УХЛ подобрали игрока, которого отзаявил клуб Суперлиги
УХЛ
19:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Краматорск». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
18:06
IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея
Послесловие
IIHF будет напрямую работать с лигами и клубами. Итоги первого заседания нового форума европейского хоккея
Хоккей в Европе
16:13
СК «Сокол» отдал двух игроков в «Белый Барс»
СК «Сокол» отдал двух игроков в «Белый Барс»
Хоккейная Суперлига
13:17
«Ванкувер» на выезде уверенно обыграл «Вашингтон»
«Ванкувер» на выезде уверенно обыграл «Вашингтон»
НХЛ
07:19
«Донбасс» с минимальным преимуществом обыграл «Мариуполь»
«Донбасс» с минимальным преимуществом обыграл «Мариуполь»
Хоккейная Суперлига
16 января 18:19
Суперлига. «Донбасс» – «Мариуполь». Видео трансляция
Суперлига. «Донбасс» – «Мариуполь». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
16 января 18:02
«Колорадо» «всухую» разгромил «Аризону», «Питтсбург» в овертайме дожал «Сан-Хосе»
«Колорадо» «всухую» разгромил «Аризону», «Питтсбург» в овертайме дожал «Сан-Хосе»
НХЛ
16 января 08:39
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости