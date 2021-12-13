Сборная Украины U20 второй раз за два дня обыграла сверстников из Польши
IIHF дисквалифицировала до конца ЧМ U20 эстонца, травмировавшего украинца Кобыльника
Отметим, что у игрока «Краматорска» и Украины U20 диагностировано сотрясение мозга
14:11
Дмитрий Кобыльник
Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что дисциплинарный комитет дисквалифицировал до завершения чемпионата мира U20 в дивизионе 1В защитника сборной Эстонии Никиту Филиппенко.
Причиной для такого решения стал фол в матче с Украиной U20 (2:7). Филиппенко ударом локтем в голову травмировал украинского хоккеиста Дмитрия Кобыльника.
Действие Филиппенко признали намеренным и опасными в ситуации, когда украинец находился в беззащитном положении.
У Кобыльника после матча диагностировали сотрясение головного мозга средней тяжести и пока неизвестно, продолжит ли он выступления на турнире.
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