IIHF дисквалифицировала до конца ЧМ U20 эстонца, травмировавшего украинца Кобыльника

Отметим, что у игрока «Краматорска» и Украины U20 диагностировано сотрясение мозга





Дмитрий Кобыльник

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что дисциплинарный комитет дисквалифицировал до завершения чемпионата мира U20 в дивизионе 1В защитника сборной Эстонии Никиту Филиппенко.



Причиной для такого решения стал фол в матче с Украиной U20 (2:7). Филиппенко ударом локтем в голову травмировал украинского хоккеиста Дмитрия Кобыльника.

Действие Филиппенко признали намеренным и опасными в ситуации, когда украинец находился в беззащитном положении.

У Кобыльника после матча диагностировали сотрясение головного мозга средней тяжести и пока неизвестно, продолжит ли он выступления на турнире.