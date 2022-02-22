IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма

Ранее нападающий пропустил 13 матчей в УХЛ

Фото: УХЛ

IIHF на своем официальном сайте сообщила об отстранении на год форварда «Кременчуга» Андрея Денискина от участия во всех мероприятиях, санкционированных Международной федерацией хоккея.



Нападающий дисквалифицирован за проявления расизма в адрес экс-игрока «Донбасса» Джейлена Смерека во время матча УХЛ 26 сентября 2021 года. Отметим, что за нарушение Денискин ранее уже пропустил 13 матчей в национальном первенстве, но IIHF назвала это наказание «недостаточным».

Напомним, что в США игрока за расистский жест дисквалифицировали на 30 матчей.