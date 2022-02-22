«Забыли» про Денискина и обещание договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину
IIHF на год отстранила Денискина за проявление расизма
Ранее нападающий пропустил 13 матчей в УХЛ
Фото: УХЛ
IIHF на своем официальном сайте сообщила об отстранении на год форварда «Кременчуга» Андрея Денискина от участия во всех мероприятиях, санкционированных Международной федерацией хоккея.
Нападающий дисквалифицирован за проявления расизма в адрес экс-игрока «Донбасса» Джейлена Смерека во время матча УХЛ 26 сентября 2021 года. Отметим, что за нарушение Денискин ранее уже пропустил 13 матчей в национальном первенстве, но IIHF назвала это наказание «недостаточным».
Напомним, что в США игрока за расистский жест дисквалифицировали на 30 матчей.