Президент IIHF – об участии игроков НХЛ на Играх-2022: «В этой ситуации свет все еще зеленый»
IIHF не удовлетворила апелляцию России по поводу попавшегося на кокаине Кузнецове
Хоккеист не сможет полететь на Олимпийские игры в Пекин
15:47
Евгений Кузнецов / Фото: Sportbox
Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила апелляцию Федерации хоккея России по поводу дисквалификации Евгения Кузнецова. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.
На чемпионате мира 2019 года в организме хоккеиста обнаружили кокаин. Кузнецова дисквалифицировали на 4 года.
После отклоненной апелляции хоккеист потерял все шансы на участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Напомним, ранее сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022.