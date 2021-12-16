IIHF не удовлетворила апелляцию России по поводу попавшегося на кокаине Кузнецове

Хоккеист не сможет полететь на Олимпийские игры в Пекин





Евгений Кузнецов / Фото: Sportbox

Международная федерация хоккея (IIHF) отклонила апелляцию Федерации хоккея России по поводу дисквалификации Евгения Кузнецова. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

На чемпионате мира 2019 года в организме хоккеиста обнаружили кокаин. Кузнецова дисквалифицировали на 4 года.

После отклоненной апелляции хоккеист потерял все шансы на участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Напомним, ранее сборная России объявила состав на молодежный чемпионат мира-2022.