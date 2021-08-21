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IIHF обеспечит игроков НХЛ страховками для участия в квалификации к Играм-2022

Соответствующие документы будут высланы каждому хоккеисту
Хоккей НХЛ
08:22
IIHF обеспечит игроков НХЛ страховками для участия в квалификации к Играм-2022
НХЛ / Фото - NHL
Международная федерация хоккей (IIHF) обеспечит игроков НХЛ страховкам для участия в квалификации к Олимпийским играм в Пекине (Китай). Об этом сообщается в заявлении IIHF.

«Мы получили подтверждение того, что IIHF согласилась приобрести страховку для Олимпийского квалификационного турнира для всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ (включая [страхование от] COVID). IIHF также согласилась приобрести дополнительную страховку (страхование от травм и COVID) для Олимпийских квалификационных турниров для игроков НХЛ, у которых осталось менее двух лет по контракту НХЛ. Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели».


Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Накануне НХЛ выступила с заявлением по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2022.
Источник: championat.com Владимир Кириченко
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Пекин-2022

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